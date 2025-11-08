Cần Thơ: Mời làm việc người đăng tin 'cướp xịt thuốc mê' sai sự thật trên mạng xã hội 08/11/2025 16:26

Ngày 8-11, Công an TP Cần Thơ cho biết Công an phường Mỹ Xuyên vừa đã mời bà LTVK (43 tuổi) lên làm việc để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, em gái của bà K. bị tai nạn giao thông trên đường Võ Văn Kiệt (phường Mỹ Xuyên). Khi hỏi nguyên nhân, người em cho biết không nhớ rõ sự việc. Từ đó, bà K. cho rằng em mình bị cướp xịt thuốc mê dàn cảnh để cướp tài sản.

Từ suy đoán này, bà K. đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân (có hơn 20.000 người theo dõi) nội dung cảnh báo: “Đường Võ Văn Kiệt ST, tuyến tránh Sóc Trăng mn lưu ý, cướp giật xịt thuốc mê dàn cảnh để... mn cảnh giác. Thời gian hoạt động của nó rất sớm 19h thôi không chờ khuya đâu.”

Người phụ nữ ở Cần Thơ đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, Công an khẳng định không có việc cướp xịt thuốc mê.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận, khiến nhiều người dân lo lắng về tình hình an ninh trật tự.

Qua xác minh, Công an phường Mỹ Xuyên khẳng định không có vụ việc cướp giật, xịt thuốc mê như thông tin lan truyền. Nguyên nhân được xác định là do người em của bà K. tự té xe, không liên quan đến đối tượng nào khác.

Làm việc với cơ quan công an, bà K. thừa nhận không có mặt tại hiện trường, việc đăng bài là do nghe kể lại và suy đoán chủ quan. Sau khi được giải thích, bà K. đã gỡ bỏ bài viết, cam kết đính chính thông tin và không tái phạm.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, không lan truyền tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.