1 giám đốc ở Cần Thơ bị khởi tố vì mua hóa đơn khống để trốn thuế 05/11/2025 19:03

(PLO)- Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố (TP Cần Thơ) đã mua hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào cho công ty, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 983 triệu đồng.

Tối 5-11, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Văn Ba (65 tuổi,quê quán TP Cần Thơ), để điều tra về tội trốn thuế.

Bị can Trần Văn Ba, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố bị Công an tỉnh An Giang khởi tố để điều tra về tội trốn thuế. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, từ năm 2022-2023, thông qua người quen, bị can Ba, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ba Phố, biết ông THS (57 tuổi, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang) có xuất bán hóa đơn khống.

Từ đó, bị can Ba đã liên hệ và mua tổng cộng 41 hóa đơn khống, với tổng tiền thanh toán ghi khống hơn 10,8 tỉ đồng để hợp thức nguồn hàng. Trong đó, tổng tiền chưa thuế ghi khống hơn 9,8 tỉ đồng và tổng tiền thuế giá trị gia tăng ghi khống hơn 983 triệu đồng.

Sau đó, bị can Ba đã sử dụng các hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào cho Công ty TNHH MTV Ba Phố. Từ đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn 983 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.