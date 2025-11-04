Trốn truy nã từ TP.HCM về An Giang tổ chức đánh bạc 04/11/2025 16:22

(PLO)- Công an tỉnh An Giang triệt phá một sòng bạc trên địa bàn phường Hà Tiên và phát hiện bị can Thiện bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy nã.

Ngày 4-11, Công an tỉnh An Giang cho biết Công an phường Hà Tiên vừa bắt giữ bị can truy nã Huỳnh Hiếu Thiện (còn gọi là Thiện Râu, 37 tuổi, quê ở Đồng Tháp).

Theo hồ sơ, bị can Thiện bị Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP.HCM), nay là Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Huỳnh Hiếu Thiện (Thiện Râu) bị Công an TP.HCM truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAAG

Trước đó, ngày 15-10, Công an phường Hà Tiên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, kiểm tra bắt quả tang 21 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở khu phố 4 Bình San.

Tại hiện trường, Công an thu giữ trên chiếu bạc 6,5 triệu đồng cùng các dụng cụ dùng để lắc tài xỉu.

Quá trình điều tra, Công an phường Hà Tiên xác định Thiện là người trực tiếp tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng thời, Công an còn phát hiện Thiện đang bị Công an TP.HCM truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Thiện để điều tra tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời khởi tố 17 bị can khác để điều tra làm rõ vụ án.

Công an tỉnh An Giang cũng phối hợp với Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý hành vi vi phạm của bị can Thiện theo quy định.