Mạo nhận cầm đầu đưa người sang Campuchia nhưng không qua mắt được công an 30/10/2025 17:07

(PLO)- Dù bị can Mạng đã đến Công an tỉnh An Giang đầu thú, mạo nhận bản thân là người cầm đầu; tuy nhiên, qua điều tra, Công an xác định bị can Phước mới là người chủ mưu, cầm đầu.

‎Ngày 30-10, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan An ninh điều tra vừa mở rộng điều tra, bắt tạm giam thêm hai bị can tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép sang Campuchia để đánh bạc.

Hai bị can vừa bị bắt tạm giam gồm: Lâm Văn Phước (54 tuổi, tên thường gọi “Phúc gà”) và Lâm Chí Bình (24 tuổi, cùng trú xã Khánh Bình). Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Công an xác định bị can Lâm Văn Phước là người chủ mưu cầm đầu nhóm tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép sang Campuchia để đánh bạc. Ảnh: CAAG

Trước đó, tháng 8-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép xảy ra tại xã Khánh Bình. Từ đó, Công an đã khởi tố, thi hành lệnh tạm giam Lê Văn Mạng (53 tuổi).

Kết quả điều tra ban đầu, bị can Mạng sử dụng vỏ lãi đưa chín công dân Việt Nam từ chân cầu Long Bình (xã Khánh Bình) sang Campuchia tham gia đánh bạc. Khi trở về Việt Nam thì bị lực lượng tuần tra của Công an tỉnh An Giang phát hiện, mời làm việc.

Biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, ngày 19-8, Mạng đã đến Công an tỉnh đầu thú và mạo nhận bản thân là người cầm đầu.

Tuy nhiên, qua điều tra Công an xác định bị can Lâm Văn Phước mới là người chủ mưu, cầm đầu đường dây. Theo đó, bị can Phước đã móc nối với các bị can Mạng, Bình cùng tham gia tổ chức đưa, đón người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép sang Campuchia để đánh bạc.

Bị can Lâm Chí Bình (ảnh trái) và bị can Lê Văn Mạng (ảnh phải). Ảnh: CAAG

Sau khi biết bị can Mạng bị bắt tạm giam, Phước đã tiêu hủy điện thoại; đồng thời, cho người nghe ngóng tình hình và tìm cách đối phó với cơ quan Công an. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định rõ hành vi phạm tội của các bị can Phước và Bình.

Theo Công an, hoạt động của nhóm này diễn ra khá tinh vi, có tổ chức và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.