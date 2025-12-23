Moscow đánh giá nguy cơ chiến tranh giữa Nga và NATO 23/12/2025 05:43

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cáo buộc một số thành viên NATO ở châu Âu đang theo đuổi các chính sách bài Nga và làm mất cân bằng quyền lực trên lục địa thông qua việc quân sự hóa.

Ngày 22-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo rằng các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đang theo đuổi các chính sách "thù địch" khiến nguy cơ chiến tranh trực tiếp với Nga vẫn ở mức cao, theo đài RT.

Ông Ryabkov cho rằng phương Tây đang cố tình thổi phồng nỗi ám ảnh chiến tranh bằng những lời kêu gọi chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn tương tự như Thế chiến II.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Các bước đi của các nước châu Âu, bao gồm khởi động "các chương trình tái quân sự hóa quy mô lớn", đã đẩy tình hình ổn định chiến lược "đến bờ vực thẳm, dẫn đến leo thang khó kiểm soát và xung đột vũ trang trực tiếp giữa Nga và NATO", theo thứ trưởng ngoại giao Nga.

"Chúng tôi chắc chắn không có ý định tấn công các quốc gia trong Liên minh châu Âu và NATO. Nga không theo đuổi tham vọng chinh phục như người ta gán cho nước này” - ông Ryabkov nói.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Moscow sẵn sàng chính thức hóa về mặt pháp lý các đảm bảo an ninh cho các quốc gia châu Âu. Thứ trưởng ngoại giao Nga cũng nhắc lại lập trường này, nhấn mạnh rằng bất kỳ bước đi nào như vậy cũng phải dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng.

Ông Ryabkov nói rằng trong số các nhà lãnh đạo châu Âu, rất ít người sẵn lòng xây dựng một cấu trúc an ninh như vậy.

“Bất chấp chính sách cân bằng hơn đối với Nga hiện đang được Washington thể hiện, nguy cơ đối đầu giữa Nga và NATO vẫn còn đáng kể do những hành động liều lĩnh và thù địch của các nước châu Âu” - nhà ngoại giao Nga lưu ý.

Ông Ryabkov ca ngợi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã từ bỏ cách tiếp cận của người tiền nhiệm và đưa ra những tuyên bố mang tính học thuyết trong tài liệu chiến lược an ninh quốc gia mới nhất của Mỹ rằng Washington không coi Nga là mối đe dọa.

Tuy nhiên, ông Ryabkov nói thêm rằng một số hành động của Mỹ, chẳng hạn như phát triển tên lửa siêu thanh tầm trung và lên kế hoạch nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo quốc gia, bị Moscow coi là làm suy yếu an ninh của Nga.