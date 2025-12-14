Ông Zelensky nêu điều kiện để Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO 14/12/2025 20:05

(PLO)- Ngay trước cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra điều kiện thoả hiệp liên quan tham vọng đưa Kiev gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14-12 cho biết Kiev đang thay đổi các đảm bảo an ninh theo hướng tương tự Điều 5 trong Hiến chương của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thay vì tham gia trực tiếp vào khối quân sự này, theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform.

Ukrinform dẫn lại câu trả lời của ông Zelensky trong một cuộc đối thoại với báo chí trên ứng dụng nhắn tin WhatsApp, trong đó Tổng thống Ukraine cho biết điều kiện thoả hiệp từ phía Kiev thay cho tư cách thành viên NATO là các đảm bảo an ninh từ phương Tây và các đồng minh.

"Ngay từ đầu, nguyện vọng của Ukraine là gia nhập NATO, đây là những đảm bảo an ninh thực sự. Một số đối tác từ Mỹ và châu Âu đã không ủng hộ hướng đi này. Do đó, ngày nay các đảm bảo an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ, các đảm bảo tương tự như Điều 5 [của Hiến chương NATO] từ phía Mỹ dành cho chúng tôi và các đảm bảo an ninh từ các đồng minh châu Âu, cũng như các quốc gia khác - Canada, Nhật - là cơ hội để ngăn chặn một cuộc tấn công khác từ Nga" - ông Zelensky trả lời.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Berlin (Đức) vào chiều 14-12, chuẩn bị gặp phái đoàn đàm phán Mỹ. Ảnh: X/Volodymyr Zelenskyy

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng các cam kết an ninh của Mỹ và đồng minh phải có giá trị ràng buộc pháp lý.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được và sẽ xem xét dự thảo các đảm bảo an ninh từ Mỹ và cũng đã nêu rõ các đề xuất của mình, đồng thời lưu ý rằng ông chưa sẵn sàng chia sẻ các chi tiết cụ thể về các điều khoản này.

Tuyên bố này đánh dấu bước chuyển lớn trong quan điểm của Tổng thống Zelensky và chính quyền Kiev về tư cách thành viên NATO.

Điều kiện thoả hiệp này được ông Zelensky đưa ra chỉ vài giờ trước khi nhà lãnh đạo Ukraine có cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các sứ mệnh hoà bình - ông Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump là ông Jared Kushner tại thủ đô Berlin (Đức).

Trưa 14-12 (giờ Đức), ông Zelensky thông báo trên mạng xã hội Facebook rằng ông đã có mặt ở Đức và phái đoàn Ukraine "đang tập trung vào việc làm thế nào để đảm bảo an ninh cho Ukraine một cách đáng tin cậy". Ông bày tỏ kỳ vọng "các cuộc đàm phán mang tính xây dựng".

Ông Witkoff và ông Kushner cũng đã có mặt ở Berlin, theo đài DW.

Lãnh đạo các quốc gia chủ chốt ở châu Âu là Anh, Pháp, Đức được cho là cũng sẽ tham gia cuộc họp với các phái đoàn Mỹ và Ukraine trong ngày 14-12 hoặc ngày 15-12 để cùng thảo luận về tương lai hoà bình cho Ukraine.

Nga chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của ông Zelensky. Moscow trước nay luôn nhấn mạnh, thậm chí ghi rõ điều này vào Hiến pháp, rằng việc Ukraine mong muốn gia nhập NATO là một trong những nguyên nhân lớn khiến Moscow cảm thấy bị đe dọa về an ninh và buộc phải phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" hồi tháng 2-2022.