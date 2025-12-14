Chiến sự Nga-Ukraine 14-12: Nga tập kích Ukraine xuyên đêm bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal; Loạt cứ điểm Moscow trúng UAV 14/12/2025 08:19

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng trên khắp các mặt trận.

Loạt tỉnh Ukraine hứng mưa UAV, tên lửa

Ngày 13-12, chính quyền Ukraine cho biết đã có 3 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương trong các đợt tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong thời gian từ ngày 12-12 đến 13-12, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Không quân Ukraine cho biết rằng trong khoảng thời gian nêu trên Nga đã phóng tổng cộng 465 máy bay không người lái (UAV), 16 tên lửa hành trình Kalibr và 5 tên lửa hành trình Iskander-K, 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 417 UAV, cùng 9 tên lửa Kalibr và 4 tên lửa Iskander-K.

Một cơ sở năng lượng Ukraine ở tỉnh Chernihiv bị phá hủy một phần sau cuộc tập kích bằng UAV của Nga hồi 6-11. Ảnh: Maksym Kishka/ The Kyiv Independent

8 tên lửa và 33 UAV đã vượt qua hệ thống phòng không, tấn công 18 địa điểm. Mảnh vỡ từ các UAV và tên lửa bị bắn hạ được ghi nhận tại 3 khu vực. Trong khi đó, 6 tên lửa khác đã không tới được mục tiêu, hiện vẫn đang xác định vị trí rơi.

Theo The Kyiv Independent, các cuộc không kích bằng tên lửa và UAV của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Chernihiv, Odessa và Mykolaiv. Chúng đã làm gián đoạn nguồn cung điện ở các khu vực này.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, tính đến sáng 13-12, người dân tại các tỉnh Odessa, Chernihiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad và Mykolaiv vẫn đang phải chịu cảnh mất điện sau các cuộc tấn công.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết đến sáng cùng ngày, “hàng nghìn gia đình” vẫn chưa có điện sinh hoạt.

Ông Zelensky đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không, khả năng tấn công tầm xa và lực lượng tuyến đầu cho Ukraine, cũng như gia tăng sức ép đối với Nga.

UAV tập kích loạt cứ điểm tại Crimea và nhiều khu vực của Nga

The Kyiv Independent dẫn các nguồn truyền thông địa phương đưa tin rằng nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại 1 kho dầu gần Simferopol ở bán đảo Crimea (do Nga kiểm soát), 1 nhà máy hóa chất tại thành phố Veliky Novgorod của Nga, cùng một số cơ sở năng lượng khác vào tối muộn 13-12.

Theo truyền thông Ukraine, 1 kho dầu gần thị trấn Uryupinsk thuộc tỉnh Volgograd và 1 nhà máy điện ở Smolensk cũng đã bị UAV tấn công.

Kênh Telegram thân Ukraine Crimean Wind dẫn thông báo của giới chức Nga cho biết 41 UAV đã xuất hiện trên không phận Crimea trong bối cảnh xảy ra các vụ nổ tại kho dầu gần Simferopol.

Trong khi đó, kênh Telegram Exilenova+ cho hay Nhà máy Hóa chất Akron ở thành phố Veliky Novgorod đã trúng đòn tấn công bằng UAV, với cột khói bốc lên từ hiện trường.

Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Theo The Kyiv Independent, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng quân sự của Nga với mục tiêu làm suy giảm năng lực tác chiến của Moscow.

Theo Kiev, ngành năng lượng của Nga trực tiếp tài trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, vì vậy các cơ sở hạ tầng năng lượng này được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Nga tuyên bố tấn công quy mô lớn bằng tên lửa Kinzhal vào Ukraine

Ngày 13-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một đòn tấn công chính xác quy mô lớn trong đêm bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Mục đích của đòn tấn công là để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Theo tuyên bố, Nga đã sử dụng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và trên biển, tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal phóng từ trên không, cùng UAV tầm xa, nhắm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine và các cơ sở năng lượng liên quan.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các mục tiêu đề ra đã đạt được và toàn bộ mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng trong ngày qua quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.355 binh sĩ trên toàn tuyến giao tranh. Thiệt hại được ghi nhận tại nhiều khu vực do các cụm tác chiến của Nga kiểm soát, bao gồm lực lượng, xe bọc thép và xe tăng.

Lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Evgeny Balitsky cho biết các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Dnepr và Nhóm tác chiến phía Đông của Nga đã gây thiệt hại cho lực lượng thuộc 9 lữ đoàn và trung đoàn của quân đội Ukraine, đồng thời tiếp tục đà tiến công hiệu quả tại khu vực này.

Theo ông Balitsky, các đơn vị của Nhóm tác chiến Dnepr đã tấn công và gây tổn thất cho các lữ đoàn cơ giới, phòng thủ bờ biển và phòng vệ lãnh thổ của Ukraine tại khu vực khu dân cư Razumovka.

Trong khi đó, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Đông tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương, gây thiệt hại về lực lượng và khí tài cho 1 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công, 2 trung đoàn tấn công và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của quân đội Ukraine tại các khu vực Gulyaypole và Ternovatoye.

Ông Balitsky cho biết thêm rằng các đơn vị Nga đang tiến quân một cách có hệ thống và từng bước giành quyền kiểm soát các khu vực ở Zaporizhia, TASS đưa tin.