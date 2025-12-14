Nga phân tích lý do ông Zelensky đồng ý bầu cử thời chiến 14/12/2025 06:31

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ở vào thế buộc phải đưa ra ý tưởng tổ chức bầu cử thời chiến ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 13-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã “bị dồn vào đường cùng trên mọi phương diện” nên mới đưa ra ý tưởng tổ chức bầu cử thời chiến ở Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

“Ông Zelensky hiểu rằng ông ấy đã bị dồn vào đường cùng trên mọi phương diện: tình hình trên thực địa, trên chiến trường, tính bất hợp pháp của chính ông ấy – xét tới thực tế là đã không có cuộc bầu cử nào – và sự mất lòng tin tuyệt đối của người dân Ukraine” - bà Zakharova nói.

Bà Zakharova cho rằng việc ông Zelensky đặt điều kiện sẽ tổ chức bầu cử nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ đảm bảo an ninh là hành vi “tống tiền” các đối tác phương Tây hòng “đảm bảo cho việc ông ấy [tái] đắc cử”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova còn cho rằng các chính trị gia phương Tây “dính líu tới những giao dịch tham nhũng” với ông Zelensky nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Cũng trong cuộc họp báo, đại diện Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích rằng việc Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày quyết định đóng băng vô thời hạn tài sản của Moscow là hành động của “những kẻ ngốc”.

Bà Zakharova tuyên bố “các hành động trả đũa [của Nga] sẽ sớm được thực hiện” và cho rằng quyết định đóng băng tài sản Nga sẽ khiến chính EU hứng chịu những thiệt hại “không thể bù đắp được”, trong đó có tổn hại về “uy tín toàn cầu như một đối tác thương mại và đầu tư đáng tin cậy”.

Bà Zakharova nhắc lại rằng Ngân hàng Trung ương Nga hôm 12-12 đã chuẩn bị sẵn phương án phản ứng và “các bước cụ thể đang được tiến hành”. Giới chức Nga cũng đã đệ đơn kiện lên Toà Trọng tài Moscow chống lại tổ chức lưu ký Euroclear của EU, yêu cầu bồi thường thiệt hại mà Ngân hàng Trung ương Nga phải chịu.

Bà Zakharova phản bác tuyên bố của Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc “chi phí mà Nga phải trả sẽ tiếp tục tăng lên” nếu Moscow không sớm chấp nhận các đề xuất ngừng bắn mà Ukraine và châu Âu ủng hộ.

“Xét theo số liệu thống kê, các nước EU đang liên tục phải gánh chịu chi phí. Bà Ursula đang gửi tín hiệu gì đến họ và bà ấy đang trừng phạt họ vì điều gì?” - bà Zakharova đặt câu hỏi ngược lại, đồng thời cho rằng tuyên bố trên của Chủ tịch Uỷ ban châu Âu chỉ là “một trò đùa”.

Giới chức Ukraine và Tổng thống Zelensky, cũng như giới chức EU chưa lên tiếng sau những chỉ trích và cáo buộc gay gắt này từ phía Nga.

Ý tưởng tổ chức bầu cử thời chiến được Tổng thống Ukraine đưa ra hồi giữa tuần này, thể hiện sự thay đổi lập trường đáng kể của ông Zelensky. Trước đó, Nga liên tục viện dẫn cách Moscow diễn giải Hiến pháp Ukraine và cáo buộc ông Zelensky không còn là tổng thống hợp pháp của Ukraine.

“Tôi đang công khai đề nghị rằng Mỹ hãy hỗ trợ chúng tôi. Cùng với các đối tác châu Âu, chúng ta có thể bảo đảm điều kiện an ninh cần thiết để tổ chức bầu cử. Nếu làm được, Ukraine sẽ sẵn sàng tiến hành bầu cử trong 60 đến 90 ngày tới” - ông Zelensky nói hôm 9-12.

Vẫn chưa có nhiều chi tiết được Kiev công bố liên quan ý tưởng tổ chức bầu cử thời chiến ở Ukraine. Ông Zelensky chưa tuyên bố rõ ràng liệu ông có tái tranh cử hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hôm 10-12 gọi ý tưởng của Tổng thống Zelensky là điều “khá mới mẻ” và nhắc lại rằng chính Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nêu ra vấn đề bầu cử ở Ukraine.

Trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov hôm 12-12 cáo buộc rằng việc ông Zelensky đề xuất tổ chức bầu cử trong thời chiến thực chất chỉ là một “chiêu bài” giúp Kiev có thêm thời gian tái vũ trang và củng cố lực lượng.