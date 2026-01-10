Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei đáp trả Tổng thống Trump: Hãy lo quản lý Mỹ 10/01/2026 08:16

(PLO)- Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp, kích động bất ổn tại Iran, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không lùi bước trước áp lực bên ngoài.

Ngày 9-1, Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đăng tải thông điệp trên mạng xã hội X, chỉ trích gay gắt Tổng thống Mỹ Donald Trump và cáo buộc Washington can thiệp, kích động bất ổn tại Iran.

Ông Khamenei cho biết trong đêm trước đó, tại thủ đô Tehran và một số thành phố khác ở Iran, một nhóm người “chủ trương phá hoại” đã đập phá các công trình thuộc về chính đất nước mình nhằm “làm hài lòng Tổng thống Mỹ”.

Ông Khamenei chỉ trích việc ông Trump từng tuyên bố sẽ đứng về phía người biểu tình (mà Iran gọi là "những kẻ gây bạo loạn") nếu chính quyền Tehran hành động theo một số cách nhất định, khiến các đối tượng này đặt kỳ vọng vào Washington.

Lãnh tụ tối cao Iran - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei gặp gỡ hàng nghìn người dân đến từ tỉnh Qom (Iran) ngày 9-1. Ảnh: Khamenei.ir/X

“Nếu ông ta thực sự có năng lực, hãy lo quản lý đất nước của chính mình” - ông Khamenei viết.

Ông Khamenei khẳng định Tehran sẽ không lùi bước trước những hành động phá hoại, đồng thời tuyên bố người dân Iran sẽ không dung thứ cho “những kẻ tay sai của thế lực bên ngoài”.

Theo ông Khamenei, hiện nay Iran có năng lực và tiềm lực quân sự vượt xa thời kỳ trước Cách mạng Hồi giáo, cả về sức mạnh tinh thần lẫn vũ khí thông thường.

“Những gì chúng ta có hôm nay không thể so sánh với quá khứ” - lãnh tụ Iran nhấn mạnh, đồng thời nói rằng Mỹ tiếp tục đánh giá sai về Iran.

“Trong quá khứ, Mỹ đã thất bại vì những tính toán sai lầm. Ngày nay, những âm mưu sai lầm đó cũng sẽ dẫn họ tới thất bại” - ông Khamenei nói.

Ngoài ra, hãng thông tấn TASS ngày 9-1 dẫn lại thông tin từ truyền thông nhà nước Iran rằng Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố Israel và Mỹ phải chịu trách nhiệm về làn sóng bất ổn quy mô lớn đang diễn ra tại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo Hội đồng, các cuộc biểu tình gần đây ban đầu xuất phát từ những phản đối liên quan đến tình trạng bất ổn kinh tế, nhưng sau đó đã bị Israel lợi dụng nhằm gây mất ổn định đất nước. Những phát ngôn mới nhất của ông Trump, theo Hội đồng, càng cho thấy sự thông đồng giữa hai chính quyền này trong nỗ lực làm phương hại đến đời sống của người dân Iran.

Hội đồng này cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Iran đang vô hiệu hóa những kế hoạch gây bất ổn do Israel và Mỹ hậu thuẫn.

Trước đó, chia sẻ với đài Fox News ngày 8-1, ông Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng hành động để ủng hộ các cuộc biểu tình tại Iran, đồng thời cho biết ông đã đưa ra cảnh báo đối với các quan chức ở Tehran.

“Có rất nhiều người đang xuống đường biểu tình. Chưa ai từng chứng kiến điều gì giống như những gì đang diễn ra hiện nay” - ông Trump nói, đồng thời cho rằng những người này “muốn có sự thay đổi”.

“Hãy nhìn đất nước của họ. Họ đã bị kéo lùi lại 150 năm. Nhưng tôi đã cảnh báo rằng nếu [chính quyền] làm bất cứ điều gì tồi tệ đối với những người dân này, chúng tôi sẽ tung đòn đánh rất mạnh tay. Tôi đã nói điều đó rất to và rất rõ ràng: đó là những gì chúng tôi sẽ làm” - ông Trump nhấn mạnh.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, từ ngày 8-1, Iran rơi vào tình trạng mất kết nối internet trên diện rộng, trong khi thông tin liên lạc nội địa và hoạt động truyền thông cũng bị gián đoạn nghiêm trọng.

Cùng thời điểm, nhiều hãng hàng không của các quốc gia khác nhau, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã hủy các chuyến bay đến và đi từ Iran.