Iran ra tuyên bố cảnh báo ‘lằn ranh đỏ’ với Mỹ 08/01/2026 20:28

(PLO)- Iran ra tuyên bố phản đối các phát ngôn và động thái từ Mỹ mà nước này cho là can thiệp nội bộ, cảnh báo “lằn ranh đỏ” không thể xâm phạm nếu không muốn gặp phản ứng tương xứng.

Trong tuyên bố phát đi tối 7-1, Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ quan ngại trước các lập trường mà Tehran cho là mang tính can thiệp của Mỹ vào nội bộ Iran.

Tehran nhấn mạnh rằng người dân Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ chính sách hay hành động nào làm phương hại đến chủ quyền, độc lập và phẩm giá quốc gia.

Bộ Ngoại giao Iran phản đối các phát ngôn của giới chức Mỹ về những diễn biến nội bộ của Iran, cho rằng những phát ngôn này phản ánh quan điểm không thân thiện kéo dài của Washington đối với Tehran, hãng thông tấn IRNA đưa tin.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, các lập trường nói trên không xuất phát từ mối quan tâm thực chất đối với người dân Iran, mà gắn với chính sách “gây sức ép tối đa”, bao gồm các biện pháp đe dọa và can thiệp vào công việc nội bộ của Tehran.

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Iran tại trung tâm thủ đô Tehran. Ảnh: IRNA

Theo Bộ này, các phát ngôn của phía Washington có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và bất ổn bên trong Iran.

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng phần lớn những khó khăn hiện nay có liên quan các biện pháp kinh tế và tài chính do Mỹ áp đặt, mà Tehran coi là không công bằng.

Tuyên bố cũng cho rằng cách tiếp cận của Washington đối với Iran không chỉ giới hạn ở các biện pháp kinh tế, mà còn bao gồm các hoạt động tâm lý, truyền thông và những phát ngôn cứng rắn, mà theo Iran là không phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trong một thông báo riêng biệt phát đi ngày 6-1, Ban Thư ký Hội đồng Quốc phòng Tối cao Iran đã lên án mạnh mẽ việc gia tăng các phát ngôn mang tính đe dọa và những nhận định can thiệp nhằm vào nước này, hãng thông tấn Mehr đưa tin.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng an ninh, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Iran là “lằn ranh đỏ” không thể xâm phạm, đồng thời cảnh báo mọi hành động gây hấn hoặc việc tiếp diễn các hành vi thù địch sẽ vấp phải phản ứng tương xứng, cứng rắn và dứt khoát.

Ban Thư ký cho biết thêm, trong khuôn khổ quyền tự vệ chính đáng, Iran không chỉ giới hạn ở việc phản ứng sau khi hành động đã xảy ra.

Mỹ chưa lên tiếng về phản ứng từ Iran.

Trước đó, hôm 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump lặp lại những lời cảnh báo đối với Iran, nơi các cuộc biểu tình chống chính phủ đã bước sang tuần thứ hai.

“Nếu họ bắt đầu trấn áp người dân như đã làm trong quá khứ, tôi nghĩ họ sẽ bị Mỹ đánh trả rất mạnh” - ông Trump nói.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố nếu Iran “trấn áp những người biểu tình ôn hòa, vốn là thói quen của họ, Mỹ sẽ đến giải cứu. Chúng tôi đã lên đạn và sẵn sàng khai hỏa”.