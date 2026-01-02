Ông Trump cảnh báo sẽ can thiệp nếu Iran trấn áp người biểu tình 02/01/2026 17:48

(PLO)- Tổng thống Trump ra cảnh báo tới Iran liên quan làn sóng biểu tình hiện nay ở quốc gia Trung Đông, nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia.

Ngày 1-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ can thiệp nếu chính quyền Tehran dùng bạo lực trấn áp những người biểu tình phản đối lạm phát cao và đồng nội tệ mất giá tại Iran, theo đài CNN.

“Nếu Iran bắn và giết hại dã man những người biểu tình ôn hòa, thì Mỹ sẽ đến giải cứu họ. Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó trong một bài đăng trên X hôm 31-12-2025, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự quan ngại về các báo cáo cho rằng người biểu tình ở Iran đang phải đối mặt “sự đe dọa, bạo lực và bắt giữ” và kêu gọi chính quyền chấm dứt cuộc đàn áp.

“Đầu tiên là các khu chợ. Sau đó là sinh viên. Giờ là cả nước. Người Iran đoàn kết. Cuộc sống khác nhau, nhưng một yêu cầu: tôn trọng tiếng nói và quyền của chúng tôi” - Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Đáp lại, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Iran - ông Ali Larijani hôm 2-1 đã cảnh báo ông Trump rằng sự can thiệp của Mỹ sẽ gây ra “sự gián đoạn trên toàn khu vực và sự phá hủy các lợi ích của Mỹ”.

“Ông Trump nên biết rằng sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề nội bộ sẽ dẫn đến hỗn loạn trong toàn khu vực và phá hủy các lợi ích của Mỹ. Người dân Mỹ nên biết rằng ông Trump đã khơi mào cho chủ nghĩa phiêu lưu. Họ nên tự bảo vệ binh lính của mình” - ông Larijani cho hay.

Tại Iran đang diễn ra làn sóng biểu tình quy mô lớn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và sự biến động cực mạnh của đồng tiền quốc gia. Một số cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực sau các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 17 người bị thương vào tối 1-1 khi người biểu tình xông vào một đồn cảnh sát ở TP Azna (thuộc tỉnh Lorestan phía tây Iran), hãng thông tấn nhà nước Fars đưa tin.

Những người biểu tình ở Iran. Ảnh: EPA

Fars đưa tin người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, ném đá vào lực lượng thực thi pháp luật và đốt cháy ô tô, đồng thời nói rằng nói rằng một số "kẻ bạo loạn" có vũ trang đã lợi dụng cuộc biểu tình trong TP.

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi hàng chục người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại huyện Lordegan (thuộc tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari phía tây nam Iran), theo Fars. Hiện vẫn chưa rõ liệu thương vong là thuộc lực lượng cảnh sát hay người biểu tình.

Vụ thiệt mạng đầu tiên được biết đến có liên quan các cuộc biểu tình xảy ra vào tối 31-12-2025, khi một thành viên của lực lượng bán quân sự Basij của Iran thiệt mạng và 13 người bị thương tại TP Kuhdasht thuộc tỉnh Lorestan.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim, công tố viên huyện Kuhdasht cho biết hôm 1-1 rằng 20 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình. Tại huyện Malard thuộc tỉnh Tehran, chính quyền đã bắt giữ 30 người vì tội “gây rối trật tự công cộng”, theo Fars.

Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ các cuộc bạo loạn năm 2022, bùng phát sau cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, trong thời gian bị cảnh sát tạm giữ với cáo buộc không đội khăn trùm đầu đúng quy định.