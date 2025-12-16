Ông Lavrov: Nga ủng hộ Iran giải quyết khủng hoảng với phương Tây 16/12/2025 07:10

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Iran trong việc nối lại đối thoại với Mỹ và IAEA.

Ngày 15-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẽ ủng hộ Iran trong nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng trong quan hệ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và phương Tây, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ những nỗ lực mà Iran đang thực hiện để vượt qua cuộc khủng hoảng này, bao gồm trong quan hệ với IAEA và phương Tây nói chung” - ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Iran IRIB.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhắc lại rằng khi Israel và Mỹ tấn công Iran, Moscow đã lên án những hành động đó là trái với luật pháp quốc tế.

"Nhưng điều quan trọng là, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào có thể giải thích được rằng Iran đã vi phạm bất cứ điều gì. Cả từ IAEA, Israel hay Mỹ” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Bên cạnh đó, ông Lavrov nhấn mạnh rằng IAEA nên tuân thủ nguyên tắc trung lập đối với Iran.

“Chúng tôi sẽ khuyến khích việc nối lại hợp tác Iran-IAEA, nhưng nó phải công bằng và dựa trên các nguyên tắc mà Iran có thể chấp nhận được” - ngoại trưởng Nga cho hay.

Ông Lavrov cũng lưu ý rằng Moscow đã luôn ủng hộ Iran trong các cuộc đàm phán về Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng thỏa thuận JCPOA đã được nhất trí và thông qua bằng quyết định đồng thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Iran đã thực hiện các cam kết về tính minh bạch, cho phép IAEA tiếp cận các địa điểm và chương trình hạt nhân của mình.

Tuy nhiên, vào năm 2018, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi JCPOA.

Ông Lavrov cho biết rằng khi đó Moscow đã cố gắng hợp tác với các nước châu Âu để thuyết phục Washington tuân thủ trở lại, nhưng các nước châu Âu "lại thích đổ lỗi hoàn toàn cho Iran, kích hoạt cơ chế khôi phục trừng phạt.

Theo ông Lavrov, Tehran mong muốn nối lại đối thoại với Washington và IAEA, và Nga sẵn sàng hỗ trợ.

"Quyết định về việc có nối lại đàm phán với Mỹ - điều mà chúng tôi hiểu là Iran quan tâm - hoặc với IAEA - tổ chức mà Iran cũng muốn nối lại hợp tác - thuộc về chính quyền Tehran. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho bất kỳ hành động nào mà giới lãnh đạo Iran cho là vì lợi ích tốt nhất của người dân nước này” - ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.