Làm đẹp cấp tốc đón Tết, nhiều người 'tiền mất tật mang' 08/01/2026 12:37

(PLO)- Tin vào các quảng cáo làm đẹp cấp tốc, nhiều người đã phải trả giá khi làn da bị tổn thương nặng, biến chứng do sử dụng mỹ phẩm không nguồn gốc, thủ thuật làm đẹp thiếu an toàn.

Mới đây khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) có tiếp nhận điều trị bệnh nhân bị biến chứng sau khi làm đẹp cấp tốc.

Sau khi làm đẹp da còn tệ hơn

Bệnh nhân có tình trạng sạm da kéo dài, do nóng lòng muốn làm sáng da nhanh đã tìm đến nhiều cơ sở làm đẹp khác nhau, dùng nhiều loại kem bôi đồng thời can thiệp bằng các thủ thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, tình trạng da không cải thiện mà còn sậm màu hơn, lan rộng và khó che phủ. Bệnh nhân sau đó đến bệnh viện khám, được bác sĩ chẩn đoán mắc lichen sắc tố – một bệnh lý viêm miễn dịch mạn tính của da, tiến triển dai dẳng, rất khó điều trị.

Bệnh nhân mắc lichen sắc tố – một bệnh lý viêm miễn dịch mạn tính của da. Ảnh: NVCC

Theo bác sĩ, việc tự ý bôi, thoa thuốc hoặc áp dụng các công nghệ thẩm mỹ thường dùng cho nám má có thể kích thích phản ứng viêm, làm tổn thương da nặng hơn và khiến tình trạng sạm đen gia tăng. Bệnh nhân được tư vấn điều trị chuyên khoa và theo dõi lâu dài.

Một bệnh nhân khác cũng do mong muốn làm đẹp nhanh đã tin vào quảng cáo của một spa và thực hiện vi kim tảo biển. Sau thủ thuật, da bệnh nhân bị đỏ rát, sưng nề, bong tróc, ngứa dữ dội.

Bệnh nhân đến khám tại khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất, được chẩn đoán viêm da tiếp xúc kích ứng nặng, phải nhập viện điều trị. Qua thăm khám, bác sĩ xác định nguyên nhân liên quan đến sản phẩm và kỹ thuật xâm lấn không bảo đảm an toàn.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng viêm của bệnh nhân dần thuyên giảm, da ổn định và dần phục hồi.

Bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kích ứng nặng. Ảnh: NVCC

Nguy cơ gây hại cho sức khỏe

TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết thời điểm cận Tết, bác sĩ thường tiếp nhận nhiều trường hợp gặp biến chứng da do sử dụng mỹ phẩm được quảng cáo “trắng nhanh, hết nám, hết mụn cấp tốc”.

Đáng nói, phần lớn các sản phẩm này không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát thành phần, thậm chí có thể pha trộn corticoid, thủy ngân hoặc các kim loại nặng khác. Những hoạt chất này có thể khiến làn da “trông như được cải thiện” rất nhanh trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài lại bào mòn lớp sừng bảo vệ da, dẫn đến viêm da, bùng phát mụn nặng và làm tình trạng nám trầm trọng hơn. Việc phục hồi sau đó rất khó khăn, tốn nhiều thời gian.

Phân tích từ thực tế thăm khám, BS Tú chỉ ra ba nhóm nhu cầu phổ biến dễ khiến người dân sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Thứ nhất là nhu cầu làm trắng da nhanh, khi nhiều người bị cuốn theo quảng cáo “bật tông cấp tốc”, sử dụng sản phẩm có thể chứa hydroquinone nồng độ cao, thủy ngân hoặc corticoid.

TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: NVCC

Thứ hai là nhóm tự điều trị mụn tại nhà với mong muốn hết mụn nhanh, thường dùng các sản phẩm chứa corticoid hoặc chất lột tẩy mạnh, khiến mụn bùng phát nặng hơn sau thời gian ngắn.

Thứ ba là sử dụng thực phẩm chức năng làm đẹp, giảm cân được quảng cáo là “thần dược”, “thảo dược tự nhiên”, nhưng thực tế có thể chứa các chất không an toàn như sibutramine, gây tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, thậm chí đột quỵ

“Tác hại của các sản phẩm kém chất lượng không chỉ dừng lại ở làn da mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe toàn thân” - BS Tú cảnh báo.

Theo đó, người sử dụng các sản phẩm kém chất lượng có thể gặp các phản ứng tức thì như viêm da tiếp xúc, dị ứng, bỏng rát, chảy dịch, nhiễm trùng; về lâu dài da trở nên nhạy cảm, nám và mụn nhiều hơn, giãn mạch, lão hóa sớm, thậm chí tăng nguy cơ ung thư da nếu dùng sản phẩm chống nắng không đạt chất lượng.

Từ đó, BS Tú khuyến cáo người dân không nên tin vào các sản phẩm cam kết hiệu quả quá nhanh, làm đẹp cấp tốc bởi làn da cần thời gian để cải thiện một cách sinh lý và an toàn.

“Khi chăm sóc da trước Tết, nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bác sĩ da liễu tư vấn, tập trung phục hồi và bảo vệ da thay vì chạy theo hiệu quả tức thì. Điều trị nám hay mụn cần có phác đồ phù hợp và theo dõi y khoa, không thể “khỏi trong vài ngày” như quảng cáo” – BS Tú nhấn mạnh.

BS Tú chia sẻ thêm, khi mua sắm trực tuyến, người dân cần trang bị kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình. Dấu hiệu đầu tiên cần cảnh giác là mức giá quá rẻ so với mặt bằng chung. Ngoài ra, cần xem kỹ bảng thành phần, thông tin hàm lượng, bao bì sản phẩm; các sản phẩm kém chất lượng thường ghi thông tin sơ sài, thiết kế thô, chữ in mờ hoặc sai chính tả.

"Làm đẹp để đón Tết là nhu cầu chính đáng, nhưng không nên đánh đổi làn da khỏe mạnh bằng những lời quảng cáo thiếu cơ sở khoa học. Da có thể đẹp lên vài ngày trước Tết, nhưng hậu quả có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. An toàn và bền vững vẫn phải là ưu tiên hàng đầu” - BS Tú khuyến cáo.