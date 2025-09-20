Nhiều ca biến chứng, phải nhập viện vì muốn đẹp nhanh 20/09/2025 10:08

(PLO)- Với tâm lý muốn đẹp nhanh, đẹp cấp tốc, nhiều người đã dùng mỹ phẩm kém chất lượng, trôi nổi mà quên mất hậu quả lâu dài chúng mang lại.

Những năm gần đây, bệnh nhân viêm da tiếp xúc dị ứng do sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng tìm đến Bệnh viện Da liễu (TP.HCM) để điều trị ngày càng tăng về số lượng cũng như mức độ nặng.

Đẹp đâu chưa thấy...

Đơn cử, một bệnh nhân nữ (26 tuổi) từng đi peel da tại một spa bằng thuốc không rõ nguồn gốc. Một tuần sau da bong mài, tạo sẹo đỏ nhưng tình trạng kéo dài, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM và được chỉ định nhập viện điều trị.

Bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc dị ứng do sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, đến điều trị tại Bệnh viện Da liễu. Ảnh: BVCC

Một bệnh nhân khác (33 tuổi) tự mua chất lột da để sử dụng, ba ngày sau bôi thuốc, mặt bệnh nhân sưng nề, mắt rỉ dịch, ngứa và đau rát. Bệnh nhân đến khám và nhập Bệnh viện Da liễu TP.HCM, được điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, kháng histamin.

Hay một bệnh nhân (28 tuổi) sử dụng thuốc rượu không rõ thành phần, nguồn gốc để tái tạo bề mặt da. Sau đó da nổi hồng ban, tróc vảy, xuất hiện phù nề và mụn li ti. Những mụn mủ bị rỉ dịch gây nhiễm trùng, phải nhập viện điều trị.

Cũng có những bệnh nhân sử dụng phương pháp lăn kim, sau đó dùng các mỹ phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến mặt bị sưng, phù nề, đóng rất nhiều mài, nhiễm trùng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh da liễu ngày càng tăng, từ khoảng 29.800 ca năm 2021 lên 52.700 ca năm 2022. Đến năm 2024 tăng lên 80.000 ca.

Trong đó, bệnh viêm da tiếp xúc dị ứng chiếm khoảng 7-10% tổng số bệnh nhân da liễu, đứng thứ ba sau chàm cơ địa và mề đay. Viêm da tiếp xúc dị ứng do mỹ phẩm kém chất lượng là tình trạng phổ biến, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kinh tế, thời gian và tâm lý người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM. Ảnh: NVCC

Theo bác sĩ Hoàng, nhiều bệnh nhân đến bệnh viện vì gặp biến chứng cấp tính do dùng thuốc rượu tái tạo da hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc, khiến da xuất hiện các triệu chứng như đỏ rát, phù nề, mụn li ti, mụn mủ rỉ dịch. Trường hợp nặng có thể gây nhiễm trùng, viêm mô.

Một số ca ghi nhận tình trạng sưng nề, đóng mài vàng dày đặc trên mặt, hoặc dị ứng nghiêm trọng sau khi làm đẹp tại spa, có sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng. Đáng lo ngại, nhiều sản phẩm chứa corticoid hay các chất cấm khác, ban đầu cho hiệu quả trắng sáng nhanh chóng, nhưng sau thời gian dài lại gây teo da, giãn mạch, rạn nứt, để lại sẹo khó hồi phục.

Có những bệnh nhân chỉ sau vài ngày dùng kem trị mụn không rõ nguồn gốc đã bị phù nề, nổi mụn mủ dày đặc, phải nhập viện điều trị. Hay trường hợp dùng sản phẩm trôi nổi, bệnh nhân bị đau rát, bong tróc, để lại sẹo đỏ kéo dài, phải can thiệp laser nhưng hiệu quả chỉ cải thiện một phần, không thể phục hồi hoàn toàn. Đặc biệt, nhiều ca tự ý lột da theo hướng dẫn trên mạng dẫn đến sưng nề, đỏ rát, ngứa ngáy dữ dội, phải điều trị dài ngày.

Biến chứng do tâm lý “muốn đẹp nhanh”

“Những biến chứng nêu trên tuy không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng ảnh hưởng nặng nề đến thẩm mỹ, gây tác động tiêu cực về tâm lý. Nhiều bệnh nhân rơi vào lo âu, trầm cảm, ngại giao tiếp, ảnh hưởng đến công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội.

Ngoài ra, chi phí điều trị rất tốn kém, quá trình điều trị thường kéo dài hàng tuần, thậm chí nhiều tháng, khiến gánh nặng kinh tế và tinh thần của bệnh nhân càng thêm nặng nề” - bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Theo bác sĩ Hoàng, nguyên nhân của tình trạng này trước hết là do người tiêu dùng thiếu kiến thức trong lựa chọn sản phẩm, tâm lý “muốn đẹp nhanh”, trong khi những sản phẩm hứa hẹn hiệu quả tức thì thường ẩn chứa rủi ro cao.

Cạnh đó, mỹ phẩm kém chất lượng, trôi nổi thường có giá rẻ, dễ mua trên các kênh mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử khiến việc tiếp cận trở nên quá dễ dàng.

Mỹ phẩm kém chất lượng, kém an toàn bán trôi nổi, dễ mua trên các trang mạng xã hội. Ảnh minh họa

Hiện Bệnh viện Da liễu TP.HCM đã xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý tai biến thẩm mỹ, phối hợp các cơ quan quản lý để báo cáo kịp thời. Trường hợp nặng hoặc có yếu tố truyền thông phức tạp sẽ được báo cáo ngay cho Sở Y tế TP.HCM trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, bệnh viện cũng tích cực tham gia truyền thông cộng đồng, hướng dẫn người dân cách đọc nhãn sản phẩm, kiểm tra hạn sử dụng, số công bố trên website của Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược.

“Người dân không nên tin vào quảng cáo “làm đẹp cấp tốc”, cần ngưng ngay sản phẩm khi có biểu hiện bất thường trên da và đến khám bác sĩ chuyên khoa” - bác sĩ Hoàng khuyến cáo.

Từ thực tế trên, bác sĩ Hoàng đề xuất giải pháp cần thiết là sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, cơ sở y tế và người tiêu dùng. Cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, chuẩn hóa quy trình báo cáo tai biến, kiểm nghiệm thành phần sản phẩm. Cơ sở y tế cần đẩy mạnh công tác truyền thông cộng đồng, hướng dẫn chăm sóc và tư vấn đúng cách.

Đặc biệt, người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức, chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.