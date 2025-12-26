Thu hồi 1 loại gel vệ sinh phụ nữ và hơn 50 phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu 26/12/2025 17:47

(PLO)- Bộ Y tế quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm gel tắm và vệ sinh phụ nữ Herbal Nano, do chứa thành phần không có trong hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm gel tắm và vệ sinh phụ nữ Herbal Nano, hộp 1 chai 105g, số tiếp nhận phiếu công bố: 162/22/CBMP-BD, số lô: 010325, ngày sản xuất: 3-3-2025, hạn dùng: 3-3-2028.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma, địa chỉ tại tầng 3 tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty TNHH Bio International, địa chỉ tại 70 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, TP.HCM.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu tại Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh Nhà thuốc Long Châu 16, địa chỉ tại số 91 đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM cũ để kiểm tra chất lượng.

Mẫu thử chứa 2 - Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm.

Bộ Y tế ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm gel tắm và vệ sinh phụ nữ Herbal Nano vi phạm. (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu TP.HCM, Phenoxyethanol hay 2-Phenoxyethanol là một glycol ether thơm được sử dụng với nhiều chức năng và ứng dụng khác nhau, như: là chất bảo quản trong dược phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân; chất diệt khuẩn trong chất khử trùng (sản phẩm vệ sinh của con người); hoặc dung môi trong các công thức (lớp phủ, chất lỏng chức năng). Phenoxyethanol an toàn cho tất cả người tiêu dùng (bao gồm cả trẻ em) khi được sử dụng làm chất bảo quản trong các sản phẩm mỹ phẩm ở nồng độ tối đa là 1%.

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm gel tắm và vệ sinh phụ nữ Herbal Nano nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma và Công ty TNHH Bio International phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm vi phạm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo về Cục trước ngày 23-1-2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma, Công ty TNHH Bio International trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 162/22/CBMP-BD theo quy định.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm của 51 loại mỹ phẩm nhập khẩu.

Trong đó, 30 sản phẩm do Công ty TNHH PJSB (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; 19 sản phẩm do Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Đại Cát Á (TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; và 2 sản phẩm do Công ty TNHH Nanoviz Việt Nam (TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do là các công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm.