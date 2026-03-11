Bệnh viện Nhân dân Gia Định tìm người thân cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông 11/03/2026 16:10

(PLO)- Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) phát thông báo tìm người thân cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Ngày 11-3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) phát đi thông báo tìm người thân cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Cụ thể, vào lúc 03 giờ 49 phút ngày 6-3-2026, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn) tiếp nhận một nam giới chưa rõ danh tính, khoảng 30 tuổi (sinh năm 1996), được người dân phát hiện bị tai nạn giao thông tại khu vực góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người đi đường đã gọi Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM để hỗ trợ.

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2. Ảnh: BVCC

Người bệnh được sơ cứu ban đầu tại hiện trường, sau đó chuyển đến khoa Cấp cứu Hồi sức - Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 với chẩn đoán sốc đa chấn thương, biến dạng tay chân, sốc mất máu, vỡ mạc treo, vỡ ruột non, vỡ lách độ 4, vỡ gan độ 3.

Bệnh nhân còn bị toác thành bụng phải và hạ vị, tụ máu dưới màng cứng rải rác bán cầu não phải, xuất huyết não bao trong và thùy thái dương trái, gãy xoang sàng phải, xoang hàm phải, xoang hàm trái; phù não, dập phổi hai bên, tràn khí, tràn máu màng phổi phải,…

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Cấp cứu hồi sức - Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2.

Bệnh viện phát thông báo ai là thân nhân của người bệnh trên liên hệ gấp với phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.HCM. SĐT: (028) 3821.6589 (số nội bộ: 244) hoặc 0938.700.107. Người phụ trách là Trần Thị Nguyệt Nga.