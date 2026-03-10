Tự uống thuốc giảm đau tại nhà, 5 ngày sau nhập viện với dạ dày bị thủng 10/03/2026 16:26

(PLO)- Bị đau bụng rồi tự uống thuốc giảm đau tại nhà, 5 ngày sau bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng thủng dạ dày, ngưng tim, ngưng thở trên bàn mổ do nhiễm trùng nặng.

Ngày 10-3, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhân thủng dạ dày rất nặng, ngưng tim ngưng thở trên bàn mổ do nhiễm trùng nặng.

Bệnh nhân là NVT (nam, 61 tuổi) nhập viện trong tình trạng rất nặng sau nhiều ngày đau bụng.

Khai thác bệnh sử ghi nhận ban đầu bệnh nhân chỉ đau vùng trên rốn, sau đó cơn đau lan khắp bụng kèm sốt nhẹ. Vì không thể đến bệnh viện ngay, ông tự uống thuốc giảm đau tại nhà. Năm ngày sau, khi được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất, tình trạng ông T đã trở nên rất nặng.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị thủng dạ dày. Khi dạ dày bị thủng, dịch tiêu hóa và thức ăn tràn vào ổ bụng gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng này có thể nhanh chóng đe dọa tính mạng.

Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và hồi phục tốt, được xuất viện sau ba tháng điều trị. Ảnh: NVCC

Trực tiếp phẫu thuật cấp cứu, BS CKI Đỗ Duy Đạt, khoa Ngoại Tiêu hóa, cho biết ê-kíp phẫu thuật lần đầu đã áp dụng khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Phẫu thuật cấp cứu thế giới (WSES), đó là phẫu thuật kiểm soát thương tổn với mục tiêu là cứu tính mạng bệnh nhân trước rồi mới xử lý tổn thương sau.

Ê-kíp phối hợp cùng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức đã làm sạch ổ bụng, xử lý ổ nhiễm trùng và tạo đường nuôi ăn nhằm duy trì dinh dưỡng cho người bệnh. Do nhập viện muộn, cơ thể người bệnh đã suy kiệt nặng.

Trong suốt hơn ba tháng điều trị sau đó, người bệnh trải qua nhiều lần phẫu thuật vì nhiễm trùng tái phát, rò tiêu hóa và tràn dịch màng phổi. Các bác sĩ sau đó tiếp tục phẫu thuật, chăm sóc đặc biệt để kiểm soát nhiễm trùng.

Song song đó là quá trình hồi sức kéo dài. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Phục hồi chức năng, Dược lâm sàng và sự theo dõi sát sao từng ngày, tình trạng người bệnh dần cải thiện.

Khoa Ngoại tiêu hoá ứng dụng các kỹ thuật mới như truyền dịch tiêu hoá hoàn hồi vào ruột non, sử dụng hệ thống VAC hút áp lực âm để kích thích vết thương và kiểm soát rò tiêu hoá dung lượng cao phức tạp.

Sau hơn ba tháng điều trị, người bệnh được xuất viện. Hiện nay, sau nhiều lần tái khám, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và hồi phục tốt.

Theo ThS.BS Phạm Quang Nhật, khoa Ngoại tiêu hóa, người trực tiếp theo dõi người bệnh cho biết đây là một trường hợp rất nặng. Người bệnh nhập viện sau nhiều ngày bị thủng dạ dày nên nhiễm trùng đã lan rộng, cơ thể suy kiệt và xuất hiện nhiều biến chứng.

Quá trình điều trị kéo dài với nhiều lần phẫu thuật và hồi sức tích cực. Việc người bệnh hồi phục được xem là một kết quả rất đáng mừng đối các bác sĩ điều trị.