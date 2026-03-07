18 người ở TP.HCM cấp cứu nghi do hít phải khí Clo 07/03/2026 16:29

(PLO)- 18 người nghi bị ảnh hưởng do hít phải khí Clo, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM).

Ngày 7-3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu, điều trị 18 trường hợp nghi bị ảnh hưởng do hít phải khí Clo. Phần lớn bệnh nhân là nhân viên làm việc tại một công ty; ngoài ra còn có 2 trường hợp là mẹ và con.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương tổ chức thăm khám, phân loại tình trạng bệnh nhân và triển khai các biện pháp xử trí, điều trị theo đúng quy trình chuyên môn.

Các bệnh nhân đang được theo dõi sát dấu hiệu lâm sàng, đặc biệt là tình trạng hô hấp, đồng thời được chăm sóc và điều trị tích cực bởi đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.

Cơ quan chức năng nhận định sự cố có khả năng xuất phát từ việc rò rỉ khí Clo được sử dụng trong quá trình làm sạch nước hồ bơi. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đã tiếp xúc với khí Clo trong quá trình làm việc, vui chơi tại một cơ sở dịch vụ trên địa bàn phường Phước Thắng. Sau khi tiếp xúc, nhiều người xuất hiện các biểu hiện như khó thở, ho, tức ngực và cảm giác khó chịu ở đường hô hấp.

Ngay khi phát hiện sự việc, những người xung quanh đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khu vực thoáng khí, tổ chức đưa đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, kịp thời tổ chức hội chẩn chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên khi cần thiết, nhằm đảm bảo công tác điều trị đạt hiệu quả cao nhất.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũng tiếp nhận điều trị 93 trường hợp (tính đến ngày 6-3) ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì vỉa hè bán trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu),

Hầu hết các bệnh nhân vào viện với triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn ói... Trong đó, 84 trường hợp nhập viện điều trị nội trú và 9 trường hợp khác có biểu hiện nhẹ, nên được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà. Đáng chú ý, có hàng chục nạn nhân là trẻ em.