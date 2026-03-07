Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhân ung thư 07/03/2026 17:53

(PLO)- Bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy được vui chơi, ca hát, tập yoga và nhận quà như một liệu pháp tinh thần để vượt qua bệnh tật.

Ngày 7-3, nhân kỷ niệm 10 năm ngày Công tác xã hội Việt Nam, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" lần thứ 16 dành cho bệnh nhân ung thư.

Chương trình Đồng hành cùng chiến binh K lần thứ 16. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cảm giác được tiếp thêm tinh thần

Tham gia chương trình, bà Bùi Thị Thuyền (55 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết đang điều trị ung thư buồng trứng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hành trình chống chọi bệnh tật của bà đã kéo dài gần 5 năm với nhiều đợt hóa trị và phẫu thuật.

Bà Thuyền phát hiện bệnh ở giai đoạn 4 khi khối u đã di căn. Sau 12 đợt hóa trị và phẫu thuật, bệnh vẫn diễn tiến nên bà phải điều trị định kỳ. Trước đây, cứ ba tuần bà vào viện một lần, nay sức khỏe yếu nên bác sĩ chỉ định hóa trị hàng tuần.

Bà Bùi Thị Thuyền biết ơn ban tổ chức và mọi người đã quan tâm đến bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Có lúc mệt lắm nhưng ngày nào tôi cũng tự nhủ phải cố gắng. Mình còn gia đình, chồng và ba con luôn động viên nên không được bỏ cuộc” – bà Thuyền tâm sự.

Để có chi phí chữa bệnh, gia đình bà phải bán bớt tài sản, kết hợp sự hỗ trợ từ bảo hiểm và các chính sách trợ giúp tại địa phương.

Bệnh nhân tập yoga ngay tại chương trình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tham gia chương trình, bà Thuyền xúc động nói: “Tôi thấy chương trình rất ý nghĩa. Vừa được nghe nhạc, tập yoga, vừa được tặng quà, lì xì và ăn bữa cơm nghĩa tình. Cảm giác như mình được tiếp thêm tinh thần”.

Bà chia sẻ những hoạt động ấm áp này giúp bệnh nhân nhẹ lòng hơn. “Ở bệnh viện mà tôi thấy thoải mái, vui lắm. Dù phía trước vẫn còn ca phẫu thuật, tôi sẽ cố gắng điều trị với hy vọng sớm vượt qua bệnh tật”.

Chị Nguyễn Thy Cẩm Tú (giữa) cũng từng là một "chiến binh K". Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chia sẻ câu chuyện bản thân, chị Nguyễn Thy Cẩm Tú cho biết mình cũng là một "chiến binh K". Chị đã bước qua những ngày thử thách bằng nghị lực và sự bình tâm. Hiện chị là huấn luyện viên chương trình "Yoga cho chiến binh K" tại Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ở tuổi 29, chị Tú phát hiện mắc ung thư tuyến giáp, trải qua hai lần phẫu thuật và nhiều đợt điều trị. Biến cố này khiến cuộc sống của chị rẽ sang hướng khác.

Nhiều bệnh nhân vui vẻ tham gia chương trình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trong giai đoạn hồi phục, yoga giúp chị tái tạo năng lượng và ổn định tinh thần. Từ người tập để phục hồi, chị trở thành giáo viên yoga với mong muốn lan tỏa nghị lực cho người cùng hoàn cảnh. Chị luôn nhắc học viên lắng nghe cơ thể, trân trọng từng chuyển động nhỏ để hồi phục.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng CTXH Bệnh viện Chợ Rẫy, tặng quà cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Giúp bệnh nhân tạm quên phiền muộn

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết chương trình là hành trình lan tỏa điều tử tế để người bệnh thấy mình được chở che bằng tình người.

Bệnh nhân vui vẻ nhận lì xì. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

ThS Lê Minh Hiển chia sẻ ông thấu hiểu nỗi lo chi phí và sự mệt mỏi của bệnh nhân trong những chuyến xe sớm từ quê lên bệnh viện. Do đó, các hoạt động ca nhạc, yoga hay tặng quà dịp 8-3 là cách giúp bệnh nhân tạm quên phiền muộn, có thêm động lực chiến thắng bệnh tật.