Chàng trai 27 tuổi ám ảnh mắc bệnh hiểm nghèo dù xét nghiệm bình thường 03/03/2026 11:19

(PLO)- Nhiều người bị ám ảnh mắc bệnh hiểm nghèo dù các kết quả xét nghiệm hoàn toàn bình thường. Chuyên gia cảnh báo đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý tâm thần.

Ngày 3-3, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết tại Viện Sức khỏe Tâm thần, các bác sĩ vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân 27 tuổi (làm công nhân) với biểu hiện điển hình của chứng rối loạn lo âu bệnh tật.

“Vái tứ phương” vì nghĩ mình mắc bệnh lạ

Thông tin về trường hợp này, bác sĩ Phạm Thanh Tùng cho biết người bệnh vốn có tính cách trầm tính, cầu toàn và hay suy nghĩ. Từ tháng 4-2025, sau những áp lực công việc, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện cảm giác khó thở khi hít vào và nặng tức ngực.

Mặc dù đã đi khám chuyên khoa tai mũi họng, chụp X-quang phổi và được chẩn đoán mắc viêm mũi xoang nhẹ, việc điều trị có mang lại sự cải thiện nhưng anh vẫn không yên tâm về sức khỏe của mình.

Suốt 5 tháng tiếp theo, người bệnh liên tục đi khám tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương và thực hiện hàng loạt các xét nghiệm, kỹ thuật như nội soi, đo chức năng hô hấp và chụp CT ngực. Tất cả các kết quả đều cho thấy cơ thể nằm trong giới hạn bình thường.

Dù bác sĩ kết luận không có bệnh lý nghiêm trọng, người bệnh vẫn không tin. Anh cho rằng các triệu chứng là dấu hiệu của một căn bệnh nan y chưa được y học phát hiện. Sự lo lắng kéo dài khiến các cơn khó thở tăng lên, kèm theo tình trạng co quắp tay chân và cứng đờ người.

Đỉnh điểm của tình trạng này là khi người bệnh trở nên bi quan, giảm năng lượng làm việc và xuất hiện nhiều suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi được điều trị nội trú trong 40 ngày tại Viện Sức khỏe Tâm thần, tình trạng của bệnh nhân mới dần ổn định và đủ điều kiện để xuất viện.

Chàng trai 27 tuổi ám ảnh mình bị mắc bệnh hiểm nghèo dù các xét nghiệm đều cho kết quả bình thường. Ảnh minh hoạ: AI

Rối loạn lo âu bệnh tật và dấu hiệu nhận biết

Bác sĩ Vũ Thị Lan, Viện Sức khoẻ Tâm thần, cho biết rối loạn lo âu bệnh tật là một dạng rối loạn tâm thần đặc trưng bởi sự lo lắng quá mức về việc mắc hoặc sẽ mắc các bệnh lý nghiêm trọng, mặc dù các kết quả khám và xét nghiệm đều bình thường.

Căn bệnh này thường khởi phát ở độ tuổi từ 20-30 nhưng cũng có thể bắt gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Đáng chú ý, tỉ lệ mắc bệnh có xu hướng gia tăng mạnh trong 3 thập kỷ gần đây.

Các dấu hiệu nhận biết điển hình của bệnh bao gồm tình trạng lo lắng thái quá, lúc nào cũng mang tâm lý sợ mắc bệnh ung thư, HIV, bệnh tim mạch dù cơ thể đang rất khỏe mạnh.

Người bệnh thường có hành vi kiểm tra cơ thể liên tục như soi gương, đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim và quan sát nước tiểu nhiều lần trong ngày. Họ cũng dành rất nhiều thời gian để tra cứu các triệu chứng trên mạng và tự chẩn đoán bản thân mắc bệnh nặng.

Bên cạnh đó, người bệnh thường có các hành vi trái ngược nhau, một số người đi khám liên tục để tìm kiếm sự trấn an, trong khi số khác lại né tránh việc đi khám vì sợ hãi việc phát hiện ra bệnh.

Lý giải về cơ chế gây bệnh, bác sĩ Lan nhận định nguyên nhân là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Về mặt sinh học, bệnh xuất phát từ sự mất cân bằng của các chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ như Serotonin và Norepinephrine.

Về khía cạnh tâm lý - xã hội, những người có tính cách cầu toàn, hay lo lắng hoặc từng trải qua các sang chấn tâm lý như chứng kiến người thân mắc bệnh nặng sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Cạnh đó, yếu tố tác động từ truyền thông, đặc biệt là việc tiếp xúc quá nhiều với các thông tin y học thiếu kiểm chứng trên internet cũng làm gia tăng đáng kể nỗi sợ hãi.

"Dù không có tổn thương thực thể, nỗi đau khổ mà người bệnh phải gánh chịu là hoàn toàn có thật. Tình trạng lo âu kéo dài kích hoạt hệ thần kinh tự chủ, gây ra các triệu chứng cơ thể thực tế như tim đập nhanh, khó thở, đau đầu, đau dạ dày. Quá trình này tạo thành một vòng xoắn ác tính khi sự lo âu làm xuất hiện triệu chứng, chính các triệu chứng đó lại khiến người bệnh càng trở nên lo âu hơn", bác sĩ Lan nói.

Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo nếu bản thân hoặc người thân trong gia đình có biểu hiện lo lắng quá mức về sức khỏe kéo dài trên 6 tháng dù đã được y khoa khẳng định cơ thể bình thường, thì cần nghĩ ngay đến khả năng mắc rối loạn lo âu bệnh tật.

Người dân tuyệt đối không nên tự chẩn đoán bệnh tật thông qua các công cụ tìm kiếm trên mạng internet, thay vào đó cần chủ động đến thăm khám tại các cơ sở chuyên khoa tâm thần để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.