Minh bạch truy xuất nguồn gốc để chặn thực phẩm bẩn ngay từ chuỗi sản xuất

Ngày 29-5, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Góp ý sửa đổi Luật An toàn thực phẩm: Chặn thực phẩm bẩn từ gốc”. Tọa đàm nhằm góp thêm tiếng nói thực tiễn cho quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, hướng đến xây dựng một hành lang pháp lý hiệu quả hơn, khả thi hơn và theo kịp những biến chuyển của đời sống kinh tế – xã hội.
Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là mối quan tâm lớn
Chia sẻ tại tọa đàm, bà Trần Ái Huyền, Trưởng phòng quản lý chất lượng CPV Food Bình Phước, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, cho biết trong bối cảnh hiện nay, truy xuất nguồn gốc thực phẩm đang trở thành mối quan tâm lớn của người tiêu dùng và là nhu cầu thiết yếu trong xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, thực phẩm xanh.
“Niềm tin của người tiêu dùng không chỉ đến từ cam kết của doanh nghiệp mà phải được xây dựng trên nền tảng minh bạch, chính xác và khả năng truy xuất nguồn gốc thực tế. Từ định hướng đó, CPV Food Bình Phước đã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi nhằm bảo đảm thực phẩm an toàn, minh bạch và phát triển bền vững” - bà Huyền nói.
Bà Huyền cho biết CPV Food Bình Phước là mô hình nhà máy chế biến gia cầm hiện đại, phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Mông Cổ. Riêng thị trường Nhật Bản hiện chiếm khoảng 90% sản lượng xuất khẩu của công ty, đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
Ngay từ đầu, nhà máy đã được xây dựng theo mô hình tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà, bao gồm từ thức ăn chăn nuôi, trang trại gà giống, trang trại gà thịt, nhà máy giết mổ, chế biến đến hệ thống phân phối bán lẻ và người tiêu dùng.
Dữ liệu truy xuất có thể chi tiết đến từng trại
Bà Huyền cho biết doanh nghiệp hiện áp dụng hai hình thức truy xuất nguồn gốc chính. Thứ nhất là hệ thống truy xuất nội bộ, kết hợp giữa hồ sơ kiểm soát chất lượng thực tế với dữ liệu quản lý từ cơ quan thú y, kiểm dịch và cơ quan chức năng. Hệ thống được tích hợp công nghệ số giúp dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, cho phép truy xuất đầy đủ quy trình sản xuất, vận chuyển và lịch sử sản phẩm trong toàn bộ chuỗi 3F.
Đối với hàng xuất khẩu, doanh nghiệp có đầy đủ dữ liệu kiểm soát từ cơ quan thú y vùng VI; còn với hàng nội địa, quy trình giết mổ và sản xuất đều được giám sát bởi cơ quan thú y tỉnh Đồng Nai.
Hình thức thứ hai là truy xuất nguồn gốc bằng mã QR code. Chỉ với vài giây quét mã trên bao bì bằng điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về sản phẩm như thời gian sản xuất, tên sản phẩm, địa chỉ nhà máy, quy trình sản xuất và toàn bộ chuỗi Feed - Farm - Food.
Đặc biệt, dữ liệu truy xuất có thể chi tiết đến từng trại, từng chuồng nuôi, thời điểm giết mổ, đơn vị chế biến và cả nguồn thức ăn chăn nuôi. Theo bà Huyền, đây là mức độ minh bạch mà doanh nghiệp muốn mang đến cho người tiêu dùng.
Ngoài ra, công ty cũng xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng để tiếp nhận phản hồi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến nguồn gốc và chất lượng sản phẩm thông qua email hoặc số điện thoại in trên bao bì.
“CPV Food Bình Phước cam kết ba an toàn gồm an toàn nguồn nguyên liệu, an toàn trong sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm tươi ngon, sạch, minh bạch về nguồn gốc và quy trình sản xuất” - bà Huyền nhấn mạnh.
Theo bà, doanh nghiệp sẽ tiếp tục cải tiến hệ thống truy xuất nguồn gốc để không chỉ là công cụ công nghệ mà còn trở thành trải nghiệm minh bạch, tạo dựng niềm tin bền vững cho người tiêu dùng trong tương lai.
Góp thêm tiếng nói hoàn thiện chính sách pháp luật
Nhà báo ĐINH ĐỨC THỌ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM:
Chúng tôi rất trân trọng những ý kiến hết sức xác đáng từ các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp – những người trực tiếp sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm mỗi ngày và cũng là những chủ thể chịu tác động trực tiếp của hệ thống pháp luật.
Các doanh nghiệp hôm nay đã chia sẻ rất chân thành về những áp lực trong việc duy trì tiêu chuẩn an toàn, những khó khăn khi cạnh tranh với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Đồng thời cũng đưa ra nhiều đề xuất rất thực tiễn về truy xuất nguồn gốc, công bố chất lượng, kiểm tra chuyên ngành, cơ chế hậu kiểm cũng như các chính sách nhằm khuyến khích và bảo vệ những doanh nghiệp làm đúng.
Đây là những góp ý rất quý giá, bởi suy cho cùng, một đạo luật muốn đi vào cuộc sống thì phải vừa đủ chặt để ngăn chặn vi phạm, nhưng cũng phải đủ thực tế để khuyến khích cái đúng, cái tử tế phát triển.
Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, những hiến kế hay, những giải pháp khả thi đến với đông đảo người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, góp thêm tiếng nói cho quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật.