Tâm Anh là bệnh viện đạt chuẩn ISO 15189:2022 về chẩn đoán hình ảnh 04/03/2026 08:00

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vừa trở thành bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM và miền Nam đạt chuẩn ISO 15189:2022 về lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, nâng cao an toàn trong chẩn đoán cho người bệnh và mở ra khả năng kết nối các bệnh viện lớn trên thế giới.

Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chính thức được Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia (BoA) ban hành Quyết định số 408/QĐ-VPCNCLQG công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022, mang số hiệu VILAS MED 236, ngày 27-02-2026.

Đây là chứng nhận cao cấp đầu tiên được trao cho một bệnh viện tại TP.HCM và khu vực miền Nam ở cả khối công lập và ngoài công lập về tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh.

Quyết định công nhận Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

ISO 15189:2022 là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization for Standardization - ISO, trụ sở tại Thụy Sĩ) ban hành ngày 8-12-2022, quy định các yêu cầu nghiêm ngặt về năng lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng đối với phòng xét nghiệm y học, trong đó có chẩn đoán hình ảnh.

Bộ tiêu chuẩn ISO 15189:2022 là phiên bản mới nhất về tiêu chuẩn chất lượng của một đơn vị chẩn đoán hình ảnh trong bệnh viện hiện nay tại Việt Nam. Trước đó, tiêu chuẩn có các phiên bản 2003, 2007 và 2012.

Sau 10 năm, phiên bản 2022 được cập nhật toàn diện với nhiều thay đổi quan trọng, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của y học hiện đại và xu hướng quản lý chất lượng đồng bộ với chuẩn quốc tế chung.

Chuẩn mực này giúp nâng cao độ chính xác chẩn đoán, bảo đảm an toàn người bệnh, đồng thời mở rộng khả năng chấp nhận kết quả chụp chiếu và hợp tác nghiên cứu đa trung tâm với các bệnh viện uy tín trên thế giới.

TS.BS Hồ Hoàng Phương, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết trong y học hiện đại, 60% - 70% quyết định điều trị phụ thuộc vào kết quả cận lâm sàng.

Một tổn thương chỉ vài milimet trên MRI, X-quang, CT hay siêu âm có thể làm thay đổi hoàn toàn phác đồ điều trị. Đặc biệt, có thể giúp bác sĩ can thiệp kịp thời trong “giờ vàng” cứu sống người bệnh trong lĩnh vực ung thư, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, tiết niệu…

Để đạt được chuẩn ISO 15189:2022, toàn bộ hoạt động chuyên môn và quản lý của trung tâm được rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ hóa ở mức chi tiết.

Tất cả quy trình được xây dựng mới và cập nhật liên tục, từ quy trình quản lý cốt lõi đến hệ thống biểu mẫu chuyên môn.

Các đợt đánh giá nội bộ được triển khai nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo mọi kỹ thuật, kể cả thực hiện ngoài trung tâm như X-quang di động, siêu âm hồi sức hay can thiệp trong phòng mổ,... đều đạt độ chính xác và tin cậy tương đương.

Với người bệnh, điều này đồng nghĩa kết quả chẩn đoán chính xác hơn, giảm nguy cơ phải làm lại xét nghiệm hoặc chụp chiếu không cần thiết, đồng thời bảo vệ người bệnh được an toàn ngay cả trong các tình huống phát sinh như mất điện, hỏng máy…

Ngay cả khi đã được công nhận, bệnh viện vẫn chịu giám sát định kỳ hàng năm bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia. Hàng quý, bệnh viện phải báo cáo hoạt động duy trì hệ thống; hàng năm sẽ có đợt thẩm định trực tiếp.

Hệ thống máy CT 1975 lát cắt, MRI 3 Tesla, X-quang kỹ thuật số, siêu âm thế hệ mới… được nhập khẩu từ Âu - Mỹ và vận hành theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, chuẩn hóa theo ISO 15189:2022 được triển khai song hành với chiến lược đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới.

Bệnh viện hiện sở hữu hàng loạt hệ thống máy CT, MRI, X-quang, siêu âm… công nghệ cao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép thu nhận hình ảnh siêu mỏng, tái tạo chi tiết đến từng cấu trúc nhỏ trong cơ thể và rút ngắn thời gian chụp xuống chỉ vài giây...

Các công nghệ nguồn tia kép, thuật toán tái tạo tiên tiến và cơ chế tối ưu liều xạ giúp giảm đáng kể phơi nhiễm bức xạ nhưng vẫn bảo đảm độ sắc nét của hình ảnh.

Tiêu biểu là “siêu máy” CT Somatom Force VB30 (Đức), một trong những hệ thống CT hiện đại hàng đầu thế giới, chụp toàn thân chỉ 1 - 2 giây, giảm đến 85% liều tia X so với nhiều hệ thống thông thường, có thể phát hiện sớm các bất thường rất nhỏ chỉ vài mm giúp bác sĩ rút ngắn thời gian đọc phim và nâng cao độ chính xác chẩn đoán.