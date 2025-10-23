Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phát triển 'chuỗi' phòng khám hiện đại, quy mô tại Hà Nội 23/10/2025 08:00

(PLO)- Chào mừng kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khai trương thêm trung tâm khám chữa bệnh đa khoa công nghệ cao Tâm Anh tại Cầu Giấy, ngày 22-10.

Tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy (ngay ga Chùa Hà), khu cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô - nơi tập trung nhiều khu đô thị, trung tâm hành chính và kinh tế sầm uất như Cầu Giấy, Mỹ Đình, Văn Quán, An Khánh…, Phòng khám Đa khoa (PKĐK) Tâm Anh Cầu Giấy ra đời như một điểm nhấn mới trong chiến lược mang y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân phía Tây Nam Hà Nội và các tỉnh lân cận.

PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22-10, trở thành cơ sở khám chữa bệnh công nghệ cao thứ 5 trên toàn quốc của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Với năm tầng nổi, tổng diện tích hơn 17.000m², được đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất và thiết bị y tế hàng đầu thế giới, Tâm Anh Cầu Giấy được xem là “siêu” trung tâm khám chữa bệnh hiện đại bậc nhất Thủ đô, hướng tới phục vụ đến 3.000 lượt khách mỗi ngày.

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Hệ thống BVĐK Tâm Anh cho biết, Tâm Anh Cầu Giấy quy tụ gần 1.000 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên chăm sóc khách hàng, hành chính… Trong đó, hơn 245 bác sĩ là chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều Giáo sư, Phó giáo sư từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, trung ương như Việt Đức, Bạch Mai, 108, Nhi Trung ương… làm việc chính thức tại Tâm Anh Cầu Giấy.

PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy có 28 chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng, với 200 phòng khám và phòng chức năng hiện đại, chuyên khoa mũi nhọn như: Cấp cứu Tổng hợp - Đột quỵ, Nội tổng hợp - Khám sức khỏe tổng quát, Hỗ trợ sinh sản (IVF), Sản Phụ khoa, Nhi, Tiêu hóa, Tim mạch, Thần kinh, Mắt Công nghệ cao, Cơ xương khớp, Chấn thương chỉnh hình, Nội tiết - Đái tháo đường, Giảm cân, Da liễu - Thẩm mỹ Da, Nội thận - Lọc máu…

TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy, chia sẻ mô hình đa chuyên khoa phối hợp, trong đó có nhiều chuyên khoa sâu, lĩnh vực khó là điểm đặc biệt của trung tâm khám chữa bệnh Tâm Anh Cầu Giấy, rất khác với mô hình phòng khám nhỏ lẻ, đơn giản thường gặp ở nhiều nơi.

“Siêu phòng khám” Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế theo mô hình “bệnh viện trong ngày” mang đến cho người dân trải nghiệm hành trình y tế toàn diện, từ sàng lọc, thăm khám tổng quát, chuyên khoa, điều trị chuyên sâu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại, đồng bộ với Hệ thống BVĐK Tâm Anh. Đơn cử như hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới nhất của GE Healthcare (Mỹ), đang được nhiều trung tâm hàng đầu thế giới sử dụng chuyên biệt cho lĩnh vực sản phụ khoa; hệ thống chẩn đoán rối loạn tiền đình VNG 525 và EyeSeeCam vHIT của hãng Interacoustics (Đan Mạch); hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ thế hệ mới Neuro-MSX (Nga) điều trị hiệu quả trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, đau đầu mạn tính; hệ thống đo gắng sức tim mạch hiện đại SunTech Tango M2 (Mỹ) kết hợp máy đi bộ y khoa BTL (Cộng hòa Séc)...

Bên cạnh đó, Tâm Anh Cầu Giấy còn đẩy mạnh quản trị thông minh - triển khai bệnh án điện tử (EMR) liên thông toàn Hệ thống BVĐK Tâm Anh, người bệnh dù thăm khám tại cơ sở Long Biên hay Cầu Giấy, hoặc tại TP.HCM đều được quản lý hồ sơ y tế đầy đủ, thuận tiện tra cứu trong điều trị, chăm sóc với các tiêu chuẩn chuyên môn thống nhất, tối ưu cho người bệnh.

Ưu đãi đặc biệt nhân dịp khai trương PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy và Trung tâm Tiêm chủng VNVC The West Cầu Giấy Cùng ngày, Hệ thống Tiêm chủng vắc xin VNVC chính thức khai trương Trung tâm tiêm chủng VNVC The West Cầu Giấy, nằm trong khuôn viên PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy với diện tích hơn 500m2. Đây là trung tâm tiêm chủng cao cấp thứ 245 của Hệ thống VNVC trên toàn quốc. Khách hàng đến khám tại PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy trong tuần lễ khai trương (từ 22-31/10/2025) sẽ được ưu đãi 20% phí khám và cận lâm sàng, đồng thời nhận voucher tiêm chủng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC trị giá 100.000 đồng cùng nhiều quà tặng giá trị.