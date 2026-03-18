Đề xuất mới: Người cao tuổi được khám bệnh, tư vấn ngay tại khu dân cư 18/03/2026 12:48

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất xây dựng điểm chăm sóc ban ngày và câu lạc bộ tại cộng đồng, giúp người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, Bộ đề xuất phát triển các điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng và hệ thống chăm sóc tại nhà.

Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, Việt Nam là một trong 5 nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Tỉ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm 11,9% tổng dân số vào năm 2019 và dự báo đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên hơn 25%.

Dự kiến đến năm 2036, Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội "già hóa" sang xã hội "già".

Bộ Y tế nhận định sự thay đổi nhân khẩu học này mang theo gánh nặng lớn về y tế. Dù tuổi thọ trung bình của người Việt đạt mức khá cao là 74,7 tuổi (năm 2024), nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 66,3 tuổi. Đáng lo ngại, trung bình mỗi người cao tuổi mắc 3 bệnh phải điều trị suốt đời, khiến nhu cầu khám chữa bệnh cao hơn hẳn các nhóm tuổi khác.

Trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe và xã hội ngày càng tăng, mô hình gia đình nhiều thế hệ lại đang ngày một ít đi do tác động của quá trình phát triển kinh tế và lối sống công nghiệp. Việc người cao tuổi nhận được sự hỗ trợ từ phía gia đình ngày càng trở nên khó khăn, đặc biệt là ở các khu vực thành thị.

Ảnh minh hoạ: TT

Để thích ứng với thực trạng trên, dự thảo Nghị định quy định các hình thức chăm sóc người cao tuổi tại nhà và tại cộng đồng, trong đó đáng chú ý là việc phát triển mô hình điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng.

Đây là nơi hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi vào ban ngày, được đặt ngay tại các nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố hoặc các địa điểm phù hợp khác do UBND cấp xã quyết định.

Song song với đó, dự thảo hướng dẫn phát triển các câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng (như mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau), với mục tiêu 80% xã/phường có mô hình này vào năm 2030.

Tại đây, người cao tuổi sẽ được hướng dẫn kỹ năng phòng bệnh, tự chăm sóc các bệnh thường gặp, tham gia các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ và được tư vấn về các chế độ chính sách bảo vệ quyền lợi.

Dự thảo quy định rõ nhân lực chăm sóc người cao tuổi cộng đồng bao gồm tình nguyện viên tự nguyện tham gia; nhân viên chăm sóc sức khỏe (là người làm việc tại trạm y tế, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản); người hành nghề khám chữa bệnh. Những người tham gia chăm sóc sẽ phải hoàn thành các khóa tập huấn hoặc đào tạo kiến thức, kỹ năng theo quy định.

Về vấn đề kinh phí, dự thảo quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho đối tượng người cao tuổi cô đơn, bị bệnh nặng, không thể đến cơ sở y tế hoặc cơ sở chăm sóc tập trung.

Đối với những người cao tuổi không thuộc diện này, nếu có nhu cầu chăm sóc để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần, họ sẽ tự chi trả chi phí.

Hoạt động của các điểm chăm sóc ban ngày và câu lạc bộ tại cộng đồng được duy trì bằng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. Nhà nước đặc biệt khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và các cá nhân, gia đình cùng tham gia đóng góp, hỗ trợ mạng lưới chăm sóc người cao tuổi này.