Đề xuất chi 99,4 tỉ đồng mỗi tháng để tăng thù lao cho cộng tác viên dân số 17/03/2026 10:41

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất quy định mức thù lao cho cộng tác viên dân số theo hệ số lương cơ sở, dự kiến nâng tổng ngân sách chi hằng tháng lên hơn 99,4 tỉ đồng, tăng trên 28 tỉ đồng so với hiện nay.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Dân số. Trong đó, Bộ đề xuất quy định mức thù lao tối thiểu hằng tháng cho cộng tác viên dân số dựa trên hệ số lương cơ sở, thay vì mức bồi dưỡng thấp và thiếu đồng bộ như hiện nay.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến 1-7-2025, toàn quốc có 136.872 cộng tác viên làm công tác dân số, trong đó có 34.947 cộng tác viên chuyên trách và 101.925 cộng tác viên kiêm nhiệm các công tác khác. Lực lượng này đóng vai trò nòng cốt trong việc truyền thông, vận động tại cộng đồng.

Hiện nay mức bồi dưỡng hằng tháng cho đội ngũ này do HĐND tỉnh quyết định và ngân sách địa phương tự bảo đảm, dẫn đến tình trạng không thống nhất giữa các địa phương.

Mức bồi dưỡng dao động khoảng cách rất lớn, từ 100.000 đồng đến gần 2,3 triệu đồng. Tính trung bình toàn quốc, mức chi bồi dưỡng chỉ đạt vỏn vẹn 521.260 đồng/người/tháng. Tổng mức chi hiện tại của các địa phương vào khoảng hơn 71,3 tỉ đồng/tháng.

Bộ Y tế đề xuất quy định mức thù lao cho cộng tác viên dân số theo hệ số lương cơ sở. Ảnh minh hoạ: PHẠM ANH

Để giải quyết bất cập này và thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 72 về việc duy trì đội ngũ cộng tác viên dân số, dự thảo Nghị định đưa ra cơ sở pháp lý để quy định chế độ thù lao tối thiểu, giúp thống nhất trên toàn quốc.

Cụ thể, mức chi thù lao hằng tháng sẽ được gắn với hệ số lương cơ sở. Theo đó, mỗi cộng tác viên sẽ phụ trách không quá 250 hộ gia đình và nhận mức hưởng như sau:

Đối với cộng tác viên phụ trách địa bàn xã vùng III: Mức hưởng bằng 0,5 hệ số lương cơ sở.

Đối với cộng tác viên phụ trách địa bàn xã vùng II: Mức hưởng bằng 0,4 hệ số lương cơ sở.

Đối với cộng tác viên phụ trách địa bàn xã vùng I và tương đương: Mức hưởng bằng 0,3 hệ số lương cơ sở.

Dự thảo cũng phân định rõ mức hưởng dựa trên tính chất công việc. Cộng tác viên chuyên trách được hưởng 100% mức thù lao, còn cộng tác viên kiêm nhiệm được hưởng 70% mức thù lao.

Chính quyền địa phương cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn có quyền quyết định mức thù lao cao hơn, nhưng không được thấp hơn mức thù lao tối thiểu đã quy định ở trên.

Với phương án thù lao mới, Bộ Y tế ước tính tổng mức chi ngân sách hằng tháng cho lực lượng này đạt hơn 99,4 tỉ đồng. Như vậy, ngân sách cần tăng thêm khoảng 28,1 tỉ đồng/tháng, tương đương với mức tăng hơn 337,7 tỉ đồng/năm.