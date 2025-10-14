Bệnh viện Tâm Anh đại diện khối 'Công nghệ y sinh học tiên tiến' tham gia triển lãm tại TP.HCM 14/10/2025 16:16

(PLO)- Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - Vắc xin VNVC trình diễn các công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới ở cả ba trụ cột “phòng bệnh - khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học y học”.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham quan không gian triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn Hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM giới thiệu hệ sinh thái y tế công nghệ cao Bệnh viện Tâm Anh - Vắc xin VNVC đến nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan gian triển lãm. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hệ sinh thái Bệnh viện Tâm Anh - Vắc xin VNVC đại diện ngành y tế Thành phố, đã báo cáo, giới thiệu hàng loạt công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới nằm trong nhóm Công nghệ chiến lược quốc gia số 7 về y - sinh tiên tiến.

Đặc biệt là Robot phẫu thuật thần kinh sọ não tích hợp AI hiện đại, hiện chỉ có 14 nước trên thế giới đầu tư vì chi phí đắt đỏ, hiếm có; Phòng labo siêu sạch chuẩn ISO 5 xác lập kỷ lục châu Á; Thiết bị và kỹ thuật xét nghiệm tối tân thực hiện đầu tiên ở Đông Nam Á giúp xác định dấu ấn miễn dịch trong thử nghiệm thuốc ung thư thế hệ mới thử nghiệm đồng thời với Bệnh viện Đại học Harvard (Mỹ).

Trong đó, gian trưng bày mô phỏng robot AI Modus V Synaptive thu hút các đại biểu tham quan. Robot này được đánh giá là cuộc cách mạng trong phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, phục vụ cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, phẫu thuật u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, gãy cột sống…

Đến nay, chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã ứng dụng robot này phẫu thuật gần 500 ca bệnh khó, nguy hiểm với tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối.

Bệnh viện Tâm Anh còn giới thiệu các công nghệ mới như công nghệ xét nghiệm phát hiện virus viêm gan D đầu tiên tại Việt Nam cùng hàng loạt thiết bị công nghệ thế hệ mới nhất về chẩn đoán hình ảnh hữu ích trong khám chữa bệnh, như “siêu máy CT” Somatom Force VB30 hơn 100 nghìn lát cắt chụp toàn thân chỉ 1 - 2 giây, máy MRI 3 Tesla phần mềm tích hợp AI...

Đây là những công nghệ nổi bật không chỉ mang lại niềm tự hào cho ngành y tế Thành phố khi sánh ngang với các thành phố lớn trên thế giới về năng lực y tế công nghệ cao phục vụ nhân dân mà còn khẳng định năng lực phục vụ du khách quốc tế với chi phí hợp lý.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông tham gian cụm trưng bày mô phỏng các phòng Labo nghiên cứu hiện đại đạt chuẩn quốc tế của Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI), nơi hiện đang thực hiện 33 đề tài nghiên cứu quốc tế và trong nước với các đối tác hàng đầu thế giới về y dược. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Đặng Minh Thông, P⁠G⁠S⁠.⁠T⁠S⁠.⁠B⁠S Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và nhiều đại biểu dành lời khen và chúc mừng cho sự phát triển công nghệ y tế đột phá của Tâm Anh - VNVC đã góp phần nâng cao năng lực y tế chuyên sâu, công nghệ cao, phục vụ người dân và xứng tầm với sự phát triển lớn mạnh của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Ở lĩnh vực nghiên cứu, BVĐK Tâm Anh đầu tư lớn cho “công nghệ tương lai” với các thiết bị hàng đầu thế giới phục vụ cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng trong các đề tài cùng thực hiện với các nhà khoa học từ Mỹ, Anh, Pháp…

Chia sẻ tại triển lãm, TS.BS Chu Tấn Huy, Trưởng nhóm Miễn dịch Ung thư, Viện nghiên cứu Tâm Anh, cho biết: “Viện đang triển khai 33 đề tài nghiên cứu quốc tế và trong nước, hợp tác với nhà khoa học từ Đại học Stanford (Mỹ), Oxford (Anh) và các tập đoàn dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Abbott, GSK…”.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về công nghệ và môi trường. Ảnh: VNVC cung cấp

Cũng tại triển lãm, cùng nằm trong hệ sinh thái, Vắc xin VNVC giới thiệu Nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC với vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, dự kiến hoạt động vào cuối năm 2027 với công suất dự kiến 100 triệu liều/năm, chủ động nguồn cung các vắc xin cho trẻ em và người lớn; đáp ứng nhu cầu sản xuất số lượng lớn vắc xin phòng bệnh trong các tình huống khẩn cấp y tế, đại dịch. Đồng thời, hướng tới xuất khẩu vắc xin “Made in Việt Nam” sang các nước.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ sinh thái BVĐK Tâm Anh - Tiêm chủng vắc xin VNVC, nhấn mạnh: “Khi các quyết sách của Đảng, Chính phủ đã mở đường, các doanh nghiệp sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, làm chủ trên quê hương mình và cùng nhau vươn ra quốc tế. Tự chủ vắc xin đến dẫn đầu công nghệ y khoa, là những bước tiến về đầu tư công nghệ, cụ thể hoá các Chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ; thể hiện trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhà khoa học, công dân việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc".