Công bố thành lập 'Mạng lưới y tế Tâm Anh - Nhân dân 115' 11/10/2025 11:41

(PLO)- Theo ký kết, Bệnh viện Nhân dân 115 và BVĐK Tâm Anh sẽ phối hợp toàn diện trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực đột quỵ.

Ngày 10-10, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM ký kết hợp tác toàn diện về khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt các thế mạnh của mỗi bên trong cấp cứu và điều trị đột quỵ công nghệ cao.

Sự kiện được đánh giá là bước đi tiên phong và đại diện cho ngành y tế TP.HCM trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường hợp tác công - tư trong y tế.

Lễ ký kết hợp tác có sự chứng kiến của PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng lãnh đạo hai Bệnh viện.

Theo ký kết, Bệnh viện Nhân dân 115 và BVĐK Tâm Anh sẽ phối hợp toàn diện trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực đột quỵ. Hai bệnh viện đều có thế mạnh về đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi, thiết bị hiện đại, đồng thời có thêm sự hỗ trợ của những công nghệ hàng đầu hiếm có trên thế giới như robot tích hợp AI của BVĐK Tâm Anh. Bất kể người bệnh đột quỵ nhập viện ở Nhân dân 115 hay Tâm Anh, tùy trường hợp đều có thể phối hợp kịp thời cấp cứu, điều trị nội khoa, phẫu thuật bằng robot cho người bệnh.

Song song, hai bên hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật mới, thử nghiệm lâm sàng, vắc xin phòng bệnh. Trong giai đoạn tiếp theo sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số toàn diện và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế trên cơ sở kinh nghiệm và số lượng dữ liệu khám chữa bệnh lớn từ 2 bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Nhân dân 115 thăm quan phòng phẫu thuật robot thần kinh sọ não hiện đại của BVĐK Tâm Anh - nơi sắp tới đây sẽ hỗ trợ tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân nhập viện từ cả 2 bệnh viện theo quy trình đơn giản, kịp thời giúp gia tăng cơ hội được cứu sống và chất lượng sống cho người bệnh.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM phát biểu tại buổi ký kết: “Đây là lần đầu tiên, một bệnh viện công lớn của Thành phố - Bệnh viện Nhân dân 115 - ký kết hợp tác toàn diện với một bệnh viện tư nhân lớn như BVĐK Tâm Anh, thể hiện tinh thần đồng hành vì người bệnh, hướng đến người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bệnh viện Nhân dân 115 có nguồn bệnh nhân lớn. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có thế mạnh về máy móc, công nghệ, Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) hội tụ nhiều chuyên gia, định hướng phát triển khoa học công nghệ. Mong rằng sự hợp tác này sớm mang lại những công trình, sản phẩm khoa học có tầm ảnh hưởng trong khu vực, thực hiện các mục tiêu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển y tế Thành phố theo tinh thần Nghị quyết 57”.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống BVĐK Tâm Anh, cho biết, trước đây Tâm Anh đã hợp tác với nhiều bệnh viện, viện nghiên cứu lớn trong và ngoài nước như Bạch Mai, Chợ Rẫy, trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Oxford (Vương quốc Anh), Viện nghiên cứu Vi sinh & Chống dịch Stanford (Mỹ),... Lần này, Tâm Anh ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Nhân dân 115 mang ý nghĩa đặc biệt khi hiện thực hóa chủ trương của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Nghị định 180 và Nghị quyết 282 của Chính phủ về hợp tác công - tư trong đổi mới sáng tạo và phát triển y tế.

ThS.BS.CKII Trần Văn Sóng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, khẳng định: “Đây là dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên một bệnh viện công tuyến cuối của TP.HCM ký kết hợp tác toàn diện với một bệnh viện tư nhân lớn. Chúng tôi tin tưởng mô hình này sẽ tạo nên giá trị mới cho hệ thống y tế Thành phố - cùng chia sẻ chuyên môn, nhân lực và thiết bị để phục vụ người dân tốt hơn, đặc biệt BVĐK Tâm Anh đầu tư máy móc rất hiện đại”.

Ông nhấn mạnh, sự phối hợp giữa hai bên giúp người bệnh được lựa chọn dịch vụ phù hợp, chi phí hợp lý. Đồng thời tạo môi trường cho đội ngũ y bác sĩ cùng học hỏi, phát triển chuyên môn lẫn nhau. Cả hai bệnh viện chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.

Bệnh viện Nhân dân 115 - bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối của Thành phố - là trung tâm hàng đầu trong điều trị đột quỵ, can thiệp tim mạch, ngoại thần kinh và hồi sức tích cực.

Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hơn 350 ca cấp cứu, trong đó có khoảng 50 ca đột quỵ mới. Trung bình, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 17.000 ca đột quỵ, đồng thời hỗ trợ thành lập hơn 100 đơn vị đột quỵ trên toàn quốc. Bệnh viện cũng là một trong số ít cơ sở y tế can thiệp mạch máu thần kinh và kỹ thuật đặt stent chuyển dòng điều trị xuất huyết não.

BVĐK Tâm Anh triển khai các công nghệ cao cấp cho cấp cứu đột quỵ, nổi bật là phẫu thuật thức tỉnh bằng Robot AI Modus V Synaptive tích hợp AI duy nhất tại Việt Nam.

BVĐK Tâm Anh là bệnh viện chuyên sâu tư nhân duy nhất tại TP.HCM, dẫn đầu về công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Bệnh viện đầu tư các “siêu máy” CT, MRI và robot phẫu thuật, nổi bật là Robot Modus V Synaptive, chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, đột quỵ, u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống…

Đây là robot duy nhất tại Việt Nam, hiện đại và hiếm có, hiện chỉ có 14 quốc gia trên thế giới sở hữu. Bệnh viện cũng đã thành lập trung tâm cấp cứu đột quỵ chuyên sâu tại 2 bệnh viện và 1 trung tâm khám chữa bệnh trong ngày, là điểm sáng trong mạng lưới Trạm Cấp cứu vệ tinh 115.

Cả Tâm Anh và Nhân dân 115 đều thuộc nhóm 10 bệnh viện chất lượng cao nhất TP.HCM được Sở Y tế công bố.