Khởi công nâng cấp di tích Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám tại TP.HCM 12/03/2026 12:40

(PLO)- Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám lưu giữ dấu ấn lịch sử của Công đoàn và phong trào công nhân TP.HCM, đồng thời là không gian sinh hoạt truyền thống của đoàn viên, người lao động.

Ngày 12-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và bảo tồn Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám, di tích lịch sử cấp thành phố.

Công trình cũng là hoạt động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám được xem là địa điểm lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử gắn với quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân TP.HCM.

Trước lễ khởi công, lãnh đạo LĐLĐ TP.HCM và cán bộ Công đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phòng Truyền thống Công nhân - Công đoàn Thành phố. Ảnh: HẢI NHI

Nơi đây từng chứng kiến nhiều hoạt động đấu tranh của giai cấp công nhân, đồng thời là không gian sinh hoạt truyền thống, góp phần giáo dục lòng tự hào và tinh thần đoàn kết cho các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết ngoài giá trị kiến trúc, công trình còn mang ý nghĩa lịch sử và giáo dục truyền thống đối với tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân TP.HCM.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Qua thời gian, một số hạng mục của công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công năng sử dụng cũng như yêu cầu bảo tồn di tích. Vì vậy, việc triển khai dự án nâng cấp, cải tạo và bảo tồn Nhà số 14 là cần thiết nhằm gìn giữ giá trị lịch sử, đồng thời tạo không gian sinh hoạt truyền thống khang trang, bền vững hơn cho tổ chức Công đoàn TP.HCM”, ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, dự án được triển khai theo đúng quy định pháp luật. Trong đó xác định rõ quy mô và các hạng mục công trình, bảo đảm yêu cầu tu bổ, tôn tạo gắn với giữ gìn tối đa các yếu tố gốc của di tích.

Đoàn viên, người lao động tham quan bên trong Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: HẢI NHI

Do đó, ông Hòa đề nghị các đơn vị thi công và tư vấn tập trung nguồn lực, thực hiện dự án đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo tồn di tích lịch sử.