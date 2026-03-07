Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Người có pháp danh Nhuận Đạt đã hoàn tục và kết hôn 07/03/2026 09:39

(PLO)- Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết người có pháp danh Nhuận Đạt đã chính thức xin hoàn tục và đăng ký kết hôn.

Liên quan đến những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt), Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có thông tin chính thức để công chúng và các cơ quan truyền thông hiểu rõ sự việc.

Theo báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và kết quả xác minh tại địa phương, ông Trần Minh Thành sinh năm 1978, quê quán tại tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000, ông Thành tu học tại Ninh Thuận, sau đó xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.

Hình ảnh ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) xuất hiện trên mạng xã hội.

Đến ngày 3-12-2025, ông Thành đã đến chùa Quan Âm (tỉnh Khánh Hòa) để lễ Phật và trình bạch trước chư Tăng. Trước sự chứng kiến của Thầy Thích Nhuận Minh cùng một số vị đi cùng, ông Thành chính thức tác bạch xin hoàn tục và thực hiện đăng ký kết hôn sau đó.

Sau thời điểm hoàn tục, mạng xã hội xuất hiện các hình ảnh và video ghi lại sinh hoạt cá nhân của ông Thành trong các chuyến đi du lịch.

Trong đó, ông Thành sử dụng trang phục cư sĩ tại gia có hình thức tương đối gần với trang phục thường thấy của tu sĩ Phật giáo. Sự việc này đã tạo nên nhiều dư luận trái chiều trong thời gian qua.

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết việc ban hành thông tin này nhằm giúp dư luận hiểu rõ bản chất sự việc.

Đồng thời, đơn vị này mong muốn tránh những suy diễn không cần thiết có thể ảnh hưởng đến các tổ chức và cá nhân không liên quan.