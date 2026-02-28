Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' kết nạp hội viên nhí 10 tuổi 28/02/2026 18:07

(PLO)- Trong 144 hội viên cá nhân được kết nạp vào Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" dịp đầu năm Bính Ngọ 2026, em Trần Quỳnh Trang (10 tuổi) là hội viên nhỏ tuổi nhất.

Ngày 28-2, CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình Họp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Đây là dịp để các hội viên tập thể và cá nhân đồng hành cùng Câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, định hướng hoạt động trong năm mới, tiếp tục lan tỏa tinh thần vì biển đảo quê hương.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu.

Phát biểu tại đây, bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB ghi nhận và biểu dương những nỗ lực bền bỉ của tập thể hội viên trong suốt năm 2025.

Bà nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng chính là nền tảng để Câu lạc bộ tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp thiết thực cho các hoạt động hướng về Hoàng Sa – Trường Sa.

"Chúng ta cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp nối truyền thống cha ông, tiếp tục gìn giữ và phát triển non sông gấm vóc.

Bác Hồ từng nói: ‘Nhà có cửa, muốn giữ nhà phải giữ cửa.’ Ngày nay, chúng ta hiểu rằng đất liền là nhà, biển đảo cũng là nhà; biển đảo là một phần thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy, bảo vệ và chăm lo cho biển đảo chính là trách nhiệm chung của mỗi chúng ta" – bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ.

Một điểm nhấn đặc biệt của buổi họp mặt là lễ trao tặng Bộ sưu tập chữ ký “Hành trình thắp sáng tình yêu biển đảo quê hương” của cựu chiến binh, nhạc sĩ Đỗ Thành Lập cho Câu lạc bộ.

Chia sẻ tại đây, nhạc sĩ Đỗ Thành Lập cho biết bản thân đã sáng tác và sưu tầm nhiều ca khúc về biển đảo quê hương, về những người lính đang ngày đêm canh giữ Trường Sa, Hoàng Sa và hình tượng cao đẹp của người chiến sĩ.

“Đây là tập bút tích gồm 100.000 chữ ký và tiếng nói của đồng bào 54 dân tộc trên mọi miền đất nước, thể hiện tình yêu biển đảo, biên cương Tổ quốc. Tôi đã dành 3 năm 1 tháng 4 ngày để đi khắp nơi xin chữ ký và hoàn thành tập sách này. Bản gốc hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội, còn hôm nay Câu lạc bộ được trao tặng bản sao.

Hôm nay, tôi mang đến tặng Câu lạc bộ – như gửi gắm đến gần 6.000 hội viên, là 6.000 ‘nhịp cầu’ cắm chặt vào Biển Đông, nối liền đất mẹ thân yêu với Hoàng Sa, Trường Sa, để mãi mãi khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” – nhạc sĩ bày tỏ.

Xúc động trước câu chuyện và tâm huyết của chú, chị Nguyễn Thị Oanh (Hội đồng hương Cần Thơ) và chị Như Thủy đã trao tặng mỗi người 5 triệu đồng, tổng cộng 10 triệu đồng gửi đến nhạc sĩ Đỗ Thành Lập . Tuy nhiên, nhạc sĩ Đỗ Thành Lập đã xin gửi lại toàn bộ số tiền này cho Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu để tiếp tục phục vụ hành trình hướng về biển đảo.

Dịp này, Ban Chủ nhiệm đã trao thẻ hội viên thứ 5.722 cho nhạc sĩ Đỗ Thành Lập, ghi nhận tâm huyết và tình cảm của ông dành cho hoạt động chung của CLB.

Trong buổi họp mặt đầu xuân, Câu lạc bộ kết nạp 144 hội viên cá nhân và trao bảng công nhận hội viên tập thể cho 4 đơn vị. Nâng tổng số hội viên lên 5.722 cá nhân và 190 tập thể (gồm 156 đơn vị trong nước và 34 đơn vị ở nước ngoài).

Đặc biệt, hội viên nhỏ tuổi Trần Quỳnh Trang (10 tuổi) đã trao tặng toàn bộ giải thưởng 5 triệu đồng đạt được từ cuộc thi vẽ cấp quốc gia để góp vào Quỹ học bổng dành cho học sinh Trường Sa.

Tại chương trình, Trung tướng Phạm Văn Dỹ – Nguyên Chính ủy Quân khu 7 – đã báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới và Biển Đông, giúp hội viên cập nhật thông tin, hiểu rõ hơn bối cảnh khu vực và củng cố niềm tin vào chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp đầu xuân, Quỹ và Câu lạc bộ cũng công bố kết quả ủng hộ chương trình “8.000 suất học bổng” cho học sinh, sinh viên vùng cao, hải đảo; đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước.