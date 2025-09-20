Hội nghị công tác hội viên CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu: Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng 20/09/2025 19:57

(PLO)- Trong hai ngày 19 và 20-9, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã tổ chức Hội nghị công tác hội viên với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ngày 20-9-2025, tại xã Long Hải, TP. HCM, Câu lạc bộ (CLB) Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác hội viên.

Hội nghị có sự tham dự của 153 đại biểu là đại diện của hội viên tập thể, nhóm hội viên. Đây cũng là dịp để tổng kết hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm, đề ra phương hướng phát triển hội viên trong giai đoạn mới.

Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: THANH TRANG

Tại hội nghị chuyên đề về công tác “xây dựng và phát triển Hội viên CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, nhiều ý kiến đã đóng góp xoay quanh công tác truyền thông, lan toả thông tin về hoạt động của CLB trên các nền tảng mạng xã hội, công tác phát triển hội viên, đặc biệt trong lực lượng thanh niên; công tác thu hội phí nhanh chóng, dễ dàng.

Các ý kiến cũng góp ý về các mô hình phát triển hội viên cá nhân, hội viên tập thể...

Thay mặt CLB, bà Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm CLB đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của các hội viên và cho biết sẽ có những điều chỉnh, thay đổi trong công tác tổ chức cũng như trong hoạt động của CLB trong thời gian tới.

Cũng trong sáng cùng ngày, Ban chủ nhiệm CLB đã tổ chức chuyên đề "Trí tuệ nhân tạo - Công nghệ AI nhằm trang bị kiến thức về AI" đến các hội viên của CLB.

Là báo cáo viên của chuyên đề, TS Nguyễn Kim Quốc, khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Nguyễn Tất Thành - một đơn vị hội viên tập thể của CLB chia sẻ: "Thời gian gần đây, chúng ta nghe rất nhiều về thuật ngữ Công nghệ AI và có lẽ đã nhìn thấu những ứng dụng thực tế thú vị của AI: Tìm hiểu tiểu sử một nhân vật, hoạt động của một tổ chức rất nhanh chóng và khá chính xác, phổ nhạc những bài thơ, viết nhạc, viết văn và làm các ứng dụng hình ảnh trên điện thoại, laptop, .... Không chỉ người trẻ mà những cô chú lớn tuổi cũng bắt đầu tìm hiểu".

Để đáp ứng yêu cầu đó và góp phần giúp các hội viên được nâng cao hiểu biết về sự tiến bộ của công nghệ thông tin hiện nay, TS Nguyễn Kim Quốc cung cấp 6 nội dung: Khái niệm và lịch sử AI; thành phần cốt lõi; kiến trúc đa dạng; quy trình hoạt động; ứng dụng AI trong cuộc sống; phát triển công nghệ AI.

Phát biểu tổng kết hội nghị, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu nhấn mạnh: "Hội nghị lần này không chỉ đánh giá 11 năm phát triển hội viên, mà còn là dịp về nguồn, tri ân và kết nối. 153 đại biểu từ khắp nơi đã cùng nhau dâng hương chị Võ Thị Sáu, lắng nghe chia sẻ sâu sắc về tình hình Biển Đông từ Trung tướng Phan Văn Dĩ và tham gia đêm gala đầy ấm áp, gắn kết".

Bà nêu rõ: CLB tuy không lớn, nhưng mang ý nghĩa lớn lao. Mỗi hội viên đều góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc, chăm lo chiến sĩ, con em ngư dân và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh mới, CLB cần đẩy mạnh truyền thông, mở rộng lực lượng, đặc biệt hướng đến học sinh – sinh viên để tiếp tục là cầu nối giữa đất liền và biển đảo, giữa yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

"Mỗi hội viên, dù là tập thể hay cá nhân, đều là một cánh tay nối dài của tình yêu Tổ quốc. Chính sự gắn bó, đồng hành của các hội viên đã tạo nên sức mạnh lan tỏa, giúp CLB thực hiện sứ mệnh kết nối đất liền với biển đảo thân yêu".

Bà cũng chia sẻ thêm: "Chúng ta không chỉ góp phần bảo vệ chủ quyền bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể, bằng sự sẻ chia, bằng trái tim. Tôi mong rằng các hội viên sẽ tiếp tục giữ lửa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước và trách nhiệm công dân".

Một số hình ảnh hoạt động của CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu tại hội nghị:

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu cùng ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thắp hương tại Đền thờ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: NGUYỄN THẮM



Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: NGUYỄN THẮM

Các đại biểu hào hứng tham gia buổi nói chuyện thời sự tình hình biển Đông và thế giới qua sự trình bày của Trung tướng Phan Văn Dĩ. Ảnh: THANH TRANG

Đêm Gala "Tổ quốc nơi đầu sóng" với nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, gắn kết tình thân. Ảnh: THANH TRANG

TS Nguyễn Kim Quốc, khoa Công nghệ thông tin Trường đại học Nguyễn Tất Thành - một đơn vị hội viên tập thể của CLB, trình bày chuyên đề về AI. Ảnh: THANH TRANG