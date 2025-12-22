Bộ Công Thương có quyền Bộ trưởng 22/12/2025 12:36

(PLO)- Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia vừa được điều động làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trưa 22-12, tại trụ sở Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) về công tác tại Bộ Công Thương, giữ Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho ông Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Báo Công Thương

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương là ông Nguyễn Hồng Diên đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, tại Hưng Yên. Ông là đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV.

Ông Hùng có trình độ chuyên môn là kỹ sư công nghệ tổng hợp hoá dầu và hữu cơ, là tiến sĩ chuyên ngành hoá dầu và xúc tác hữu cơ. Trong sự nghiệp của mình, ông có rất nhiều năm công tác trong ngành dầu khí.

Năm 27 tuổi, ông làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; rồi kỹ sư công nghệ, khối kỹ thuật Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC). Năm 33 tuổi, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu Khí. Một năm sau, ông quay lại PVN làm Phó trưởng ban Ban Chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông Hùng được bầu làm Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau. Tháng 3-2011, ông được bầu làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau - nay là Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Từ năm 2013-2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN. Từ ngày 26-6-2019, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PVN. Đến 1-1-2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN và giữ chức vụ này cho đến khi được Thủ tướng Chính phủ điều động sang Bộ Công Thương làm quyền Bộ trưởng.

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại. Có thể kể đến một số lĩnh vực đặc thù, quan trọng mà Bộ đang quản lý như: Điện, than, dầu khí, công nghiệp cơ khí, công nghiệp luyện kim, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử…

Hiện lãnh đạo Bộ Công Thương đang có các Thứ trưởng gồm: Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Phan Thị Thắng, ông Trương Thanh Hoài và ông Nguyễn Hoàng Long.