Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM 14/03/2026 19:53

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Theo Báo SGGP, chiều 14-3, tại TP.HCM, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Tiếp đoàn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM…

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 công bố quyết định kiểm tra, giám sát và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Nội dung kiểm tra cũng bao gồm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đoàn cũng kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, vai trò đóng góp của TP.HCM là rất lớn.

Khẳng định TP.HCM là đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ chế đặc thù, vượt trội hơn nữa để phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết.

Đoàn cũng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ báo cáo. Ông yêu cầu thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ khách quan, công tâm, không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, TP.HCM sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu mà đoàn kiểm tra, giám sát đã đặt ra; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các báo cáo bảo đảm chất lượng, đúng quy định để phục vụ đoàn.

Ông nhấn mạnh, cuộc kiểm tra, giám sát lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với TP.HCM. Thông qua đợt kiểm tra, giám sát, TP.HCM cũng kiến nghị đoàn ghi nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của thành phố để báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.