Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với tỉnh Vĩnh Long 26/05/2026 16:10

(PLO)- GRDP quý I tăng thấp, giải ngân vốn mới hơn 15%, Vĩnh Long đề ra loạt giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ phát triển hạ tầng, năng lượng và giao thông.

Chiều 16-5, Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long.

Tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết GRDP quý I-2026 của tỉnh ước tăng 5,3%, hoặc 6,31% nếu loại trừ phần điện do điều phối.

Theo lãnh đạo tỉnh, kết quả này chưa đạt kịch bản đề ra, phản ánh sự phục hồi không đồng đều giữa các khu vực, tạo áp lực lớn cho mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.

Cụ thể, khu vực công nghiệp tăng trưởng thấp do sản lượng nhiệt điện giảm, trong khi điện tái tạo chưa đủ bù đắp; nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, chi phí đầu vào tăng. Khu vực xây dựng tăng nhưng chậm do vướng tiến độ đầu tư công và thiếu vật liệu.

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ nhưng gặp khó do dịch bệnh và sản xuất nhỏ lẻ. Trong khi đó, dịch vụ là điểm sáng, song vẫn phụ thuộc sức mua nội địa và chịu tác động từ thị trường bên ngoài.

Trước tình hình này, tỉnh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng năm 2026 đạt 10%, đồng thời đặt mục tiêu tăng cao hơn trong các quý còn lại để bù đắp quý I.

Tỉnh cũng đề ra các giải pháp tạo động lực cho từng khu vực như phát triển điện gió, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, ổn định nông nghiệp và đẩy mạnh thương mại, du lịch.

Quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân mới đạt hơn 15%, tỉnh tập trung xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời kiến nghị nhiều cơ chế để khơi thông nguồn lực phát triển.

Tính đến ngày 21-5, tỉnh Vĩnh Long đã giải ngân hơn 2.099 tỉ đồng, đạt 15,16% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 13.845,785 tỉ đồng. Dù nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy mạnh thi công, tỷ lệ giải ngân hiện vẫn còn thấp so với yêu cầu đề ra.

Theo UBND tỉnh, một trong những rào cản lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án quy mô lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng như cát, đá cùng với biến động giá nhiên liệu, vật liệu đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, nhất là đối với các hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định.

Ở góc độ chủ quan, công tác chuẩn bị đầu tư tại một số dự án chưa quyết liệt; sự phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương trong xử lý thủ tục có lúc chưa kịp thời, dẫn đến kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu, đền bù, tái định cư.

Song song với việc triển khai các dự án mới, tỉnh tập trung xử lý 22 dự án tồn đọng trên Hệ thống 751. Đến nay, đã có 12 dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, trong đó 11 dự án tiếp tục triển khai và 1 dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Đối với 10 dự án còn lại, tỉnh đang rà soát từng nhóm khó khăn liên quan đến đất đai, nghĩa vụ tài chính và quy hoạch. Trong đó, 8 dự án thuộc thẩm quyền địa phương đang được xử lý thông qua các biện pháp như thanh tra, rà soát hoặc áp dụng cơ chế từ các nghị quyết của Quốc hội; 2 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương đã được tổng hợp, kiến nghị để sớm tháo gỡ.

Để cải thiện tiến độ giải ngân trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể, tập trung đẩy nhanh công tác đo đạc, xác định giá đất và vận động người dân bàn giao mặt bằng; hoàn thiện thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch và tăng cường kiểm tra chất lượng công trình ngay từ đầu.

Đồng thời, tỉnh ưu tiên nguồn lực cho các dự án không vướng mắc hoặc có thể triển khai ngay; tập trung giải quyết nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp. Lãnh đạo các đơn vị được yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải ngân; các dự án chậm tiến độ sẽ bị rà soát, xác định nguyên nhân và xử lý theo thẩm quyền.

Trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế biển

Bên cạnh các giải pháp trong nội tại, Vĩnh Long cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển hạ tầng và khơi thông nguồn lực.

Tỉnh đề xuất định hướng phát triển trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và xuất khẩu năng lượng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng truyền tải điện, cảng biển, logistics năng lượng và cơ chế thu hút đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi, điện khí LNG, hydrogen xanh, amoniac xanh.

Đối với các dự án điện gió ngoài khơi Nam Bộ 2 và Nam Bộ 3, tỉnh kiến nghị sớm tháo gỡ các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, giao khu vực biển và đấu nối truyền tải. Đồng thời, tỉnh đề xuất quan tâm phát triển Khu kinh tế Định An, phân cấp thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và triển khai.

Ưu tiên đầu tư 3 dự án giao thông cấp bách Trong lĩnh vực giao thông, Vĩnh Long kiến nghị điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến cao tốc CT33 và CT36 trong giai đoạn 2026 - 2030. Đối với tuyến đường bộ cao tốc CT33, thống nhất việc điều chỉnh cục bộ vị trí một số đoạn tuyến đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tuyến đường bộ cao tốc CT.33 dự kiến đi qua đồng thuận; đồng thời đề xuất bố trí khoảng 21.240 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương để thực hiện giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư. Vĩnh Long kiến nghị điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến cao tốc CT33. Tỉnh cũng đề xuất Trung ương hỗ trợ đầu tư 3 dự án giao thông cấp bách với tổng vốn khoảng 12.200 tỉ đồng, gồm nâng cấp Quốc lộ 54, Quốc lộ 57 và Quốc lộ 57B. Ngoài ra, tỉnh kiến nghị bố trí nguồn vốn để đầu tư khu bến Bình Đại cho tàu trọng tải lớn và cơ chế phân bổ vốn để nâng cấp các tuyến quốc lộ được giao quản lý.

Về cơ chế chính sách, Vĩnh Long đề xuất cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù đã thí điểm tại một số địa phương, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Tỉnh cũng kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý, điều phối nguồn cát sông, cát biển phục vụ các công trình trọng điểm; đồng thời hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và xây dựng hệ thống dữ liệu số dùng chung từ Trung ương đến địa phương.