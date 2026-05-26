Những chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Cần Thơ 26/05/2026 13:59

(PLO)- Thủ tướng cho rằng Cần Thơ phải quyết tâm, nỗ lực cao hơn rất nhiều để đạt mục tiêu đề ra; phải đổi mới tư duy, cách làm, mạnh dạn đề xuất cơ chế cụ thể với Trung ương để triển khai các dự án.

Ngày 26-5, theo Báo điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp… và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: TP

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả, chuyển biến tích cực, quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu, nhiệm vụ của năm nay và cho cả nhiệm kỳ thì Cần Thơ còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề đặt ra, cũng như vai trò, tiềm năng của TP chưa phát huy hết.

Thủ tướng cho rằng địa phương này phải quyết tâm, nỗ lực cao hơn rất nhiều để đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời, phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị để đổi mới tư duy, cách làm, mạnh dạn đề xuất cơ chế cụ thể với Trung ương để triển khai các dự án.

Để triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu địa phương phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Ban Thường vụ Thành ủy trong cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ, xây dựng kịch bản, kế hoạch chi tiết, giao chỉ tiêu cho các chủ thể với kết quả đầu ra, trách nhiệm cụ thể để có cơ sở đánh giá, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, nhiều dự án lớn tại Cần Thơ có ý nghĩa lớn không chỉ với địa phương mà còn với cả vùng ĐBSCL và cả nước. Vì vậy, ông yêu cầu tập trung thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia, quốc tế, có tính liên kết vùng, kết nối các cực tăng trưởng của TP theo hai trục Bắc – Nam, Đông – Tây, cũng như hạ tầng năng lượng, hạ tầng mềm, hạ tầng giáo dục, y tế…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TP

Thủ tướng chỉ đạo TP tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đặc biệt phải có biện pháp mạnh, rà soát các mỏ nguyên vật liệu xây dựng, kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện không đúng, bảo đảm nguyên vật liệu cho các công trình lớn.

Cùng với đó, địa phương phải khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển; phát huy trách nhiệm của Bí thư Thành ủy và Ban Thường vụ theo đúng tinh thần Kết luận số 24-KL/TW ngày 13-4-2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Đồng thời, cần thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao và tạo ra nhiều giá trị gia tăng, các dự án quy mô lớn, trong đó có các dự án điện gió ngoài khơi; đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch…

Thủ tướng lưu ý Cần Thơ phải bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ. Đặc biệt, cần tập trung sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư; chủ động, linh hoạt trong tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự phù hợp nhu cầu và tình hình thực tiễn.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai có hiệu quả khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần, nhất là với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.

TP cần khẩn trương phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành, đầu tư phát triển đồng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và hệ thống các cơ sở y tế trên địa bàn; sắp xếp các cơ sở y tế, giáo dục…