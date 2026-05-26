Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế 26/05/2026 07:32

(PLO)- Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế do những vi phạm gây thất thoát ngân sách nhà nước trong việc thực hiện chương trình nông thôn mới.

Ngày 26-5, Thành ủy Huế cho biết vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Theo đó, với vai trò Giám đốc sở, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế (từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2023), ông đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối.

Ông Đức buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới để công ty làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân ông, tổ chức đảng nơi ông đang sinh hoạt và công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức.