UBKT Thành ủy Huế đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 15/05/2026 15:56

(PLO)- UBKT Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế.

Ngày 15-5, UBKT Thành ủy Huế thông tin về kết quả Kỳ họp lần thứ 8. Tại kỳ họp, UBKT Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Theo đó, UBKT Thành ủy đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm điểm đề nghị kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cơ quan kiểm tra nhận định với vai trò đứng đầu, ông Đức chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết, thực hiện hợp đồng với nhà thầu. Cụ thể là trong việc xây dựng, phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình nông thôn mới.

Hậu quả, Công ty Cát Tường Quân đã lợi dụng sơ hở, làm giả các hồ sơ, chứng từ phát sóng nhằm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán để chiếm đoạt ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, khi phát hiện sai phạm, ông Đức không chỉ đạo rà soát toàn bộ các hợp đồng đã thực hiện với Công ty Cát Tường Quân nhằm ngăn chặn và xử lý các sai phạm tương tự. Đồng thời, ông chưa chủ động báo cáo vụ việc lên cấp có thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo xử lý theo quy định.

UBKT Thành ủy đánh giá vi phạm của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Do đó, UBKT Thành ủy đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đức.

UBKT Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên có liên quan.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy Huế đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Thế Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Thi hành án dân sự TP Huế).

Thời điểm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách, ông Hùng thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm kê quỹ tiền mặt, tài khoản tạm giữ thi hành án. Đặc biệt, ông Hùng lỏng lẻo trong việc quản lý, bảo mật thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số cá nhân.

Lợi dụng sơ hở này, kế toán nghiệp vụ thi hành án đã lấy cắp thiết bị chữ ký số của ông Hùng, làm giả chứng từ nhằm chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án.

Xét tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, UBKT Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Thế Hùng bằng hình thức Khiển trách.