Đề xuất nhiều quy định mới về xử lý kỷ luật viên chức 18/04/2026 08:13

(PLO)- Dự thảo Nghị định nêu rõ tại cùng một thời điểm xem xét kỷ luật, nếu viên chức có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng hành vi và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định về xử lý kỷ luật viên chức do Bộ Nội vụ trình.

Không tách riêng từng hành vi vi phạm để kỷ luật nhiều lần

Dự thảo Nghị định nêu rõ thống nhất nguyên tắc về mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật.

Cụ thể, tại cùng một thời điểm xem xét kỷ luật, nếu viên chức có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét, kết luận từng hành vi và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất. Quy định mới yêu cầu không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần.

Trường hợp viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm thì bị áp dụng những hình thức kỷ luật cụ thể.

Nếu viên chức có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nhẹ hơn hoặc bằng so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành.

Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

Dự thảo nêu rõ khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; thái độ tiếp thu và sửa chữa; kết quả khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả.

Đồng thời đề xuất không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật hành chính; xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự.

Kỷ luật hành chính phải tương xứng với kỷ luật về đảng

Viên chức bị xử lý kỷ luật đảng thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải kỷ luật hành chính, trừ trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật theo quy định hoặc hết thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật hành chính.

Hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm tương xứng với kỷ luật về đảng. Trường hợp bị xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức cao nhất liên quan đến hoạt động nghề nghiệp thì cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật xem xét, quyết định xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức cao nhất nếu thuộc một trong các trường hợp quy định.

Theo dự thảo, nếu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý.

Trường hợp còn có ý kiến khác nhau về việc xác định hình thức kỷ luật hành chính tương xứng với hình thức xử lý kỷ luật đảng thì cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập Hội đồng kỷ luật để tham mưu; tham khảo ý kiến bằng văn bản của tổ chức Đảng ra quyết định xử lý kỷ luật đảng viên trước khi quyết định.

Trường hợp có thay đổi về hình thức xử lý kỷ luật đảng thì phải thay đổi hình thức xử lý kỷ luật hành chính tương xứng. Thời gian đã thi hành quyết định xử lý kỷ luật cũ được trừ vào thời gian thi hành quyết định xử lý kỷ luật mới (nếu còn).

Trong trường hợp cấp có thẩm quyền của Đảng quyết định xóa bỏ quyết định xử lý kỷ luật đảng thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính phải ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật hành chính.

Chính phủ cũng đề xuất nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật.

Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực thi hành tiếp tục vi phạm hành vi đã bị kỷ luật thì bị coi là tái phạm.

Với viên chức vi phạm tại đơn vị cũ nhưng khi chuyển sang đơn vị mới mới phát hiện, nếu còn thời hiệu, đơn vị mới sẽ thực hiện xử lý kỷ luật và áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định tương ứng với vị trí đang đảm nhiệm. Đơn vị cũ có trách nhiệm phối hợp cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan. Các quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng và các quy định khác có liên quan được tính ở đơn vị cũ.

Những trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật

Liên quan đến các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật, dự thảo đã bổ sung quy định về việc đình chỉ, tạm hoãn thi hành quyết định xử lý kỷ luật; hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật đối với các trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật.

Theo đó, trường hợp đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật mà có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án, tạm hoãn phiên tòa hoặc hoãn chấp hành hình phạt tù thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính ban hành quyết định tạm hoãn thực hiện quy trình xử lý kỷ luật hoặc tạm hoãn thi hành quyết định xử lý kỷ luật theo quy định.

Trường hợp đã thi hành xong quyết định kỷ luật mà có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn kỷ luật thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật hành chính đã thi hành và xóa hình thức kỷ luật ghi vào lý lịch của viên chức, trừ trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự nhưng cấp có thẩm quyền vẫn quyết định kỷ luật.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung quy định này nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực theo Kết luận 182 và 218 của Bộ Chính trị.