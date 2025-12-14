7 nhóm việc viên chức không được làm từ 1-7-2026 14/12/2025 18:04

(PLO)- Việc chấm dứt hợp đồng lao động được áp dụng khi viên chức bị xử lý kỷ luật thôi việc, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ vì lý do chuyên môn, nghiệp vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm…

Luật Viên chức (sửa đổi) vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua có hiệu lực thi hành từ 1-7-2026, gồm 6 chương 43 điều.

Nhà khoa học, chuyên gia được tiếp nhận làm viên chức không qua thi tuyển

Theo quy định của Luật, ngoài hình thức thi tuyển thì viên chức được xét tuyển theo từng nhóm đối tượng do Chính phủ quy định.

Chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp; người đang ký hợp đồng làm công việc tại đơn vị sự nghiệp công lập… được tiếp nhận vào làm viên chức nếu đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm

Người đang là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý thì được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập. Họ sẽ không phải trải qua thi hay xét tuyển.

Bộ Nội vụ khẳng định quy định này là nhằm thể chế hóa chủ trương thu hút, trọng dụng nhân tài. Đối tượng, tiêu chí tiếp nhận sẽ do Chính phủ quy định chi tiết theo từng nhóm để bảo đảm phù hợp với thực tế từng giai đoạn, đồng thời tránh bỏ sót đối tượng.

Luật Viên chức sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định bảy nhóm việc viên chức không được làm. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Bổ sung nhóm việc viên chức không được làm

Một trong những nội dung đáng chú ý khác của Luật là quy định bảy nhóm việc mà viên chức không được làm.

So với Luật Viên chức hiện hành, quy định này đã được bổ sung thêm một nhóm những việc không được làm, đồng thời mở rộng nội dung ở từng nhóm.

Cụ thể, viên chức không được trốn tránh, thoái thác, đùn đẩy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý nghỉ việc, bỏ việc; tham gia đình công; đăng tải, phát tán, phát ngôn thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của đất nước, địa phương, đơn vị nơi công tác.

Nhóm thứ hai, viên chức không được lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đến thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân và xã hội.

Viên chức cũng không được có hành vi tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trục lợi, nhũng nhiễu và các hành vi khác vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Luật cũng quy định viên chức không được sử dụng tài sản công, tài sản của Nhân dân trái pháp luật; có hành vi phân biệt đối xử dân tộc, giới tính, độ tuổi, khuyết tật, tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần xã hội dưới mọi hình thức trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ sáu, viên chức không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

Và nhóm thứ bảy, viên chức không làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí; pháp luật về doanh nghiệp; pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; những việc không được làm khác theo quy định của pháp luật, của cấp có thẩm quyền.

Viên chức không đáp ứng vị trí việc làm sẽ bị cho thôi việc

Luật Viên chức cũng đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc chấm dứt hợp đồng đối với viên chức. Theo đó, việc chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ, quyền, nghĩa vụ của các bên có liên quan thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Viên chức, người ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với đơn vị sự nghiệp công lập có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Đơn vị sự nghiệp công lập chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với viên chức, người ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp tương ứng theo quy định.

Ngoài ra, hợp đồng làm việc cũng sẽ chấm dứt khi viên chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc; bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ vì lý do chuyên môn, nghiệp vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm…