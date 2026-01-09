Phó Thủ tướng: Đà Nẵng được chọn để đi trước, thử nghiệm và tạo đột phá 09/01/2026 18:54

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Đà Nẵng được Trung ương lựa chọn để đi trước, thử nghiệm và tạo đột phá.

Chiều 9-1, tại TP Đà Nẵng diễn ra Hội nghị công bố Nghị quyết 259 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP và Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Đà Nẵng đi trước để thử nghiệm, đổi mới

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay Nghị quyết 259 không chỉ trao cho TP những cơ chế mới. Quan trọng hơn, nghị quyết trao cho TP sứ mệnh mới: Sứ mệnh đi trước để thử nghiệm, đổi mới và chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của đất nước.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Nghị quyết 259 mở ra những cơ hội lớn, đồng thời đặt ra trách nhiệm rất cao đối với Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị TP trong tổ chức triển khai thực hiện.

Ông Quang đề nghị công tác xúc tiến đầu tư phải được triển khai chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết 259. TP kiên định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự án có chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa cao, không chạy theo số lượng.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết triển khai các mô hình phát triển mới. Đặc biệt là Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do.

Qua đó, TP tạo lập môi trường đầu tư công khai, minh bạch, ổn định, đủ sức hấp dẫn các tập đoàn lớn. Các nhà đầu tư này cần có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị hiện đại.

Đà Nẵng phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng. Đồng thời, TP nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Ông Quang nhấn mạnh Ban Thường vụ Thành ủy sẽ kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây chậm trễ, ách tắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đà Nẵng sẽ xây dựng môi trường kinh doanh năng động, minh bạch, lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp làm thước đo quan trọng trong đánh giá hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

"Thành công của Đà Nẵng trong giai đoạn tới sẽ không chỉ đo bằng số lượng dự án thu hút được, mà bằng chất lượng tăng trưởng, bằng niềm tin của nhà đầu tư và bằng khả năng biến cam kết thành kết quả cụ thể, bền vững," ông Quang khẳng định.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ảnh: TẤN VIỆT

Kim chỉ nam chiến lược cho Đà Nẵng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho hay Nghị quyết 259 là kim chỉ nam chiến lược, tạo nền tảng chính trị quan trọng để Đà Nẵng tăng tốc phát triển, bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư toàn cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Đà Nẵng là phải chủ động đón đầu các làn sóng đầu tư mới, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững.

Về xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng Đà Nẵng không thể và không nên chạy theo số lượng dự án. TP phải kiên định, nhất quán lựa chọn chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa làm tiêu chí hàng đầu.

Ông cũng đề nghị Đà Nẵng tập trung bốn định hướng lớn. Một là xác định rõ danh mục lĩnh vực và nhà đầu tư ưu tiên, chủ động tiếp cận, mời gọi nhà đầu tư chiến lược.

Hai là chuẩn bị đầy đủ điều kiện đầu vào cho nhà đầu tư. TP không để tình trạng nhà đầu tư quan tâm nhưng không tiếp cận được dự án hoặc mất quá nhiều thời gian vì thủ tục hành chính.

Ba là đổi mới mạnh mẽ cách làm xúc tiến đầu tư. Chuyển từ xúc tiến dàn trải sang xúc tiến có trọng điểm, có chiều sâu; từ giới thiệu cơ hội sang đồng hành giải pháp; từ tiếp cận bị động sang chủ động làm việc trực tiếp với các đối tác chiến lược.

Bốn là coi trọng công tác hậu kiểm và hỗ trợ sau cấp phép. Chính quyền TP phải thực sự đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền.

Đà Nẵng trao các quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp. Ảnh: TẤN VIỆT

Với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, ông Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý bốn nội dung. Thứ nhất là xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, bền vững; thực hiện nghiêm các cam kết đã đề ra, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án.

Thứ hai, gắn mục tiêu lợi nhuận với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thứ ba, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, xây dựng môi trường làm việc ổn định, bền vững.

Doanh nghiệp cần đồng hành cùng chính quyền trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động theo tinh thần cùng phát triển, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích.

Thứ tư, doanh nghiệp cần khẩn trương triển khai các dự án đã được chấp thuận theo đúng cam kết về tiến độ, quy mô và chất lượng. Đồng thời cần chủ động phối hợp với chính quyền TP, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ.

"Đà Nẵng được Trung ương lựa chọn để đi trước, thử nghiệm và tạo đột phá. Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp đồng hành lâu dài, cùng phát triển, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích với TP. Đây là thời điểm hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng tăng tốc mạnh mẽ trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội," ông Nguyễn Hòa Bình chia sẻ.