Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi tinh thần vì màu cờ sắc áo để phát triển thành phố 06/01/2026 18:38

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các cấp phải có khát vọng cao với tinh thần vì màu cờ sắc áo trong xây dựng, phát triển thành phố.

Chiều 6-1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu năm 2026 phải tận dụng, phát huy tối đa các cơ chế chính sách đặc thù vừa được Quốc hội trao cho TP thông qua Nghị quyết 259/2025.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

TP cũng cần triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết khác của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng.

“Phải có khát vọng cao, vì sự phát triển của TP; phải xác định tinh thần màu cờ sắc áo. Bởi nếu thời gian tới chúng ta chậm chân một chút sẽ tụt hậu. Nếu khát vọng không cao, tinh thần màu cờ sắc áo không lớn, không quyết tâm, quyết liệt; không dám làm và không biết làm thì kết quả sẽ không đạt như mong muốn”, ông Ấn khẳng định.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh tinh thần cống hiến, phục vụ phải đặt lên hàng đầu. Đồng thời phải có tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng triệt để tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước và dịch vụ công.

Ông Ấn lưu ý, sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa cán bộ với cán bộ nếu làm tốt sẽ rút ngắn được khoảng cách, thời gian rất lớn trong xử lý công vụ. Giữa các sở ngành, đơn vị cố gắng phối kết hợp hiệu quả hơn, thời gian xử lý nhanh hơn.

Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, ông Ấn yêu cầu đảm bảo công tác tổ chức vui xuân, đón tết cho nhân dân; giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt an sinh xã hội. Đặc biệt là chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón tết.

Tám tập thể, sáu cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo báo cáo, UBND TP Đà Nẵng lựa chọn chủ đề năm 2026 là “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Năm 2026, Đà Nẵng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên. Quy mô kinh tế đạt trên 367.000 tỉ đồng. GRDP bình quân đầu người khoảng 4.900 - 5.000 USD/người.

Tổng vốn đầu tư thực hiện theo giá hiện hành tương đương 26 - 27% GRDP. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng từ 10% trở lên. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9 - 10%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 11 - 12%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 7 - 8%.

Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ tăng 10 - 12%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu lưu trú, lữ hành, ăn uống tăng 15 - 17%.