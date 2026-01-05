Cháy cửa hàng vật liệu xây dựng tại Đà Nẵng 05/01/2026 16:44

(PLO)- Vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng, cảnh sát nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Chiều 5-1, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng vật liệu xây dựng tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng khiến nhiều người hoảng hốt.

Cảnh sát nỗ lực dập lửa.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng vật liệu xây dựng trên. Ngay sau đó, đám cháy lan nhanh, bùng lên gần như toàn bộ cửa hàng.

Theo ghi nhận, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa. Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ hỏa hoạn.

Xe chữa cháy đến dập lửa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy- chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng điều động bảy xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng cảnh sát đã khống chế đám cháy.

Sau 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.