Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô cấp cứu thuyền viên bất tỉnh trên biển 11/03/2026 17:56

(PLO)- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô, Đắk Lắk, vừa kịp thời đưa một thuyền viên bị nạn, bất tỉnh trên biển vào bờ cấp cứu.

Ngày 11-3, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa kịp thời đưa một thuyền viên bị chấn thương nặng khi lao động trên biển đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng biên phòng đưa thuyền viên bị nạn vào bờ cấp cứu. Ảnh: C.B

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Cao Xuân Hoàng (56 tuổi), thuyền trưởng tàu vận tải Thắng Lợi 289 thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Tùng Bách, cùng các thuyền viên vận chuyển hàng hóa hướng ra TP Hải Phòng.

Khi tàu qua vùng biển Vũng Rô, thuyền viên Nguyễn Sỹ Hùng (58 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) bị trượt chân, ngã từ tầng hai xuống tầng một của tàu. Cú ngã khiến ông Hùng bị chấn thương nặng và bất tỉnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô đã điều động ca nô chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu Thắng Lợi 289 để cứu nạn.

Khi tiếp cận tàu, lực lượng biên phòng nhanh chóng sơ cứu, cố định vết thương cho nạn nhân và tức tốc đưa thuyền viên vào bờ.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô đã bố trí xe cấp cứu chờ sẵn tại cầu cảng, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên điều trị.