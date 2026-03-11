Giá dầu đang hạ nhiệt, giá xăng A95 sẽ ra sao trong thời gian tới? 11/03/2026 14:02

(PLO)-Giá xăng A95 có thể đi ngang và chưa sớm giảm trong thời gian ngắn.

Giá dầu thô toàn cầu hôm nay (11-3) tiếp tục giảm. Cụ thể, giá dầu WTI chỉ còn 82,88 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng chỉ còn 86,80 USD/thùng. Đây là mức giảm rất sâu so với hai ngày trước đó, khi hai loại dầu này gần chạm mốc 120 USD/thùng.

​Theo giới phân tích, giá dầu đang hạ nhiệt do các lãnh đạo thế giới đã tìm cách giảm tác động của cú sốc dầu. Nhóm G7 được cho là đang xem xét xả kho dự trữ dầu lớn nhất từ trước đến nay. Cạnh đó, ông Trump cho biết chiến tranh có thể sớm kết thúc.

​Hiện tại, các nhà giao dịch dường như đang đặt cược rằng tình trạng bế tắc sẽ không kéo dài và hoạt động hàng hải sẽ sớm được khôi phục.

​Ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group nhận định thị trường đang có tâm lý lạc quan. Điều này có được sau những tuyên bố can thiệp bằng lời nói từ Tổng thống Mỹ.

​Tuy nhiên, các chuyên gia khác cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận. Thế giới cần chờ xem Iran sẽ phản ứng ra sao trước những lời đe dọa của Tổng thống Trump. Ngoài ra, cần theo dõi liệu có hạ tầng dầu khí nào bị tấn công trong những giờ tới hay không.

​Song song đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc giải phóng kho dự trữ chiến lược. Hơn 30 quốc gia thành viên hiện đang nắm giữ tổng cộng 1,2 tỉ thùng dầu dự phòng. Con số này được kỳ vọng sẽ là phao cứu sinh để hạ nhiệt thị trường năng lượng toàn cầu.

​Theo giới phân tích, giá dầu đã giảm xuống vùng giá 80 USD/thùng nhưng so với trước cuộc xung đột vẫn còn cao hơn 10%.

​Dù eo biển Hormuz bắt đầu có các hoạt động vận tải nhưng vấn đề thực sự nằm ở những hư hại về hạ tầng. Điều này khiến việc khôi phục sản xuất và xuất khẩu sẽ mất nhiều thời gian hơn, ngay cả khi các đợt tấn công dừng lại.

​Tại các quốc gia Vùng Vịnh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (UAE) và Kuwait Petroleum Corp đã phải kích hoạt các giao thức bảo vệ tài sản. Các đơn vị này cũng cắt giảm sản lượng sau các đe dọa nhằm vào an ninh hàng hải. Trong khi đó, sản lượng dầu của Iraq báo cáo đã sụt giảm khoảng 60%.

​Ngân hàng Goldman Sachs ước tính kể cả khi các đường ống thay thế hoạt động hết công suất, thế giới vẫn đối mặt rủi ro thiếu hụt khoảng 16-17 triệu thùng dầu mỗi ngày.

​Các chuyên gia đánh giá giá xăng A95 chưa thể giảm nhanh do nguồn cung xăng dầu vẫn còn gián đoạn.

​Hiện giá xăng Platts Singapore đang chạm 127,42 USD/thùng, tương đương 21.000 đồng/lít. Mức giá này đang cao hơn 20% so với cùng kỳ (11-2). Do đó khó có kỳ vọng giá xăng A95 hạ nhiệt nhanh trong thời gian tới.

​Thực tế, giá xăng A95 tại các cây xăng Singapore đã vượt ngưỡng 3 SGD/lít (tương đương 60.000 đồng/lít) và đang tiến gần tới mốc 4 SGD/lít. Đây là mức kỷ lục từng ghi nhận vào tháng 6-2022.

​Tại Hàn Quốc, giá bán lẻ xăng A95 trung bình đạt khoảng 1.949 Won/lít, tương đương 35.000 đồng/lít. Đây là mức cao nhất trong gần bốn năm qua tại quốc gia này. Lưu ý, Việt Nam cũng nhập khẩu xăng từ Hàn Quốc.