VPBank hợp tác Cục Thuế hỗ trợ 5,4 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai 09/03/2026 16:17

Ngày 6-3, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) ký Biên bản ghi nhớ với Cục Thuế nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng cơ chế thuế mới bằng giải pháp số tích hợp quản lý doanh thu, hóa đơn điện tử, chữ ký số, kê khai và nộp thuế.

Lễ ký kết được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM, kết nối tới điểm cầu VPBank tại 34 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Hợp tác giữa VPBank và Cục Thuế tập trung vào việc tạo thuận tiện cho hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, thực hiện qua nền tảng số, đồng thời thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt - những trụ cột quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể, VPBank phát triển bộ giải pháp số “all-in-one” hỗ trợ toàn diện cho hơn 5,4 triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam nhằm giúp: hộ kinh doanh ghi nhận doanh thu và dòng tiền minh bạch qua tài khoản, quản lý hoạt động bán hàng, hỗ trợ kế toán, kết nối hóa đơn điện tử - chữ ký số và thực hiện các bước kê khai, nộp thuế thuận tiện hơn. Tất cả công cụ nằm trên một nền tảng giúp hộ kinh doanh thuận tiện theo dõi, giảm chi phí triển khai và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, bộ giải pháp số từ VPBank không chỉ tạo điều kiện tuân thủ cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai mà còn tăng khả năng tự chủ. Việc chuẩn hóa dữ liệu doanh thu giúp chủ hộ theo dõi dòng tiền tốt hơn, sắp xếp chứng từ bài bản hơn, từ đó chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn. Đồng thời, vận hành minh bạch hơn cũng tạo nền tảng để hộ kinh doanh từng bước tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ tài chính chính thống từ VPBank, mở rộng cơ hội phát triển và sẵn sàng chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá cao vai trò của VPBank trong việc đưa giải pháp nhanh chóng và thiết thực đến gần hơn với hộ kinh doanh.

“Mục tiêu của ngành thuế là xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, thông minh; để làm được điều đó, cần sự vào cuộc của nhiều chủ thể, trong đó có các ngân hàng và tổ chức tín dụng. VPBank mang đến giải pháp tích hợp từ quản lý hoạt động kinh doanh, kế toán đến khai thuế, hóa đơn điện tử, chữ ký số. Cách tiếp cận toàn diện này tạo thuận lợi và giúp hộ kinh doanh tiết giảm chi phí”, ông Mai Sơn nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank nhấn mạnh định hướng hợp tác tập trung vào trải nghiệm thực tế của hộ kinh doanh, với mục tiêu “dễ dùng - dễ hiểu - dễ duy trì”.

“VPBank xác định đồng hành cùng ngành thuế là một phần trong cam kết thúc đẩy chuyển đổi số và nâng chuẩn vận hành cho khu vực hộ kinh doanh. Thông qua nền tảng số tích hợp, chúng tôi hướng tới đơn giản hóa hành trình tuân thủ, tăng minh bạch dòng tiền và tạo nền tảng để hộ kinh doanh tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống, phát triển bền vững”.

VPBank tiên phong cùng ngành thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai.

Tính đến hết năm 2025, VPBank sở hữu nền tảng công nghệ và năng lực vận hành quy mô lớn, đảm bảo trải nghiệm ổn định và an toàn dữ liệu khi phục vụ tệp khách hàng rộng. Bên cạnh đó, mạng lưới chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc giúp VPBank phối hợp hiệu quả với cơ quan thuế tại địa phương, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận và sử dụng giải pháp thuận lợi.

Đồng thời, VPBank có hơn một thập kỷ đồng hành cùng ngành thuế trong triển khai nộp thuế điện tử, sở hữu kinh nghiệm và hiểu biết sâu về nhu cầu tuân thủ của người nộp thuế. Với sự am hiểu đặc thù hộ kinh doanh và hệ sinh thái giải pháp tài chính đa dạng, ngân hàng tạo nền tảng để hộ kinh doanh nâng chuẩn quản trị, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực để mở rộng kinh doanh trong bối cảnh mới.