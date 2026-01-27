Ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard, mở rộng trải nghiệm chi tiêu công nghệ tại Việt Nam 27/01/2026 19:49

(PLO)- Sự hợp tác giữa VPBank và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX - đơn vị sở hữu các chuỗi thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Topzone, AVAKids, An Khang… đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện thẻ tín dụng chuyên biệt cho lĩnh vực bán lẻ điện tử và tiêu dùng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard - dòng thẻ tín dụng chuyên biệt cho lĩnh vực bán lẻ điện tử và tiêu dùng lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, năng động và yêu công nghệ.

Với khẩu hiệu “Quẹt thẻ đi! Thật mê ly”, VPBank và DMX muốn truyền đi một thông điệp đầy cảm hứng cho lối sống thời thượng, phong cách của cộng đồng ngày nay. Mỗi lần dùng tấm thẻ là ngay lập tức nhận được ưu đãi, thông điệp “Bật năng lượng, sạc niềm vui” chính là năng lượng tích cực mà tấm thẻ mang tới khi đồng hành cùng khách hàng.

Đại diện VPBank và DMX tại lễ ký kết hợp tác chiến lược ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard.

Là một ngân hàng mạnh trong lĩnh vực bán lẻ, VPBank hiểu rằng người tiêu dùng ngày nay kỳ vọng nhiều hơn vào các giải pháp tài chính linh hoạt, nhanh chóng và mang lại giá trị thiết thực trong từng giao dịch, đồng thời cũng giúp đưa tới những trải nghiệm, cảm hứng mua sắm mới. Trong khi DMX sở hữu hệ thống bán lẻ rộng khắp cả nước với các chuỗi như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone… cùng hơn 12 triệu khách hàng hội viên đang hoạt động thường xuyên.

Đây là tệp khách hàng có quy mô lớn, trẻ trung, ưa thích lối sống và tiêu dùng hiện đại. Chính vì thế, sản phẩm thẻ VPBank MWG Mastercard cho phép khai thác tối đa thế mạnh của cả hai bên. Sản phẩm cũng mang đến các chính sách ưu đãi và hoàn tiền chuyên biệt cho lĩnh vực bán lẻ điện tử và tiêu dùng trong hệ sinh thái DMX, qua đó hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí mua sắm.

Cụ thể, chủ thẻ VPBank MWG Mastercard được hoàn tiền với mọi chi tiêu, trong đó mức hoàn tiền 10% áp dụng cho các giao dịch tại hệ sinh thái DMX bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Avakid, Nhà thuốc An Khang, Topzone với hạn mức hoàn tiền tối đa 300.000 đồng/kỳ sao kê. Bên cạnh đó, các giao dịch chi tiêu cho thời trang và ăn uống cũng được hưởng mức hoàn tiền là 4%, tối đa 300.000 đồng/kỳ sao kê, cùng mức hoàn tiền 0.1% không giới hạn cho các chi tiêu khác khi đáp ứng điều kiện doanh số.

Sành điệu hơn với thẻ VPBank MWG Mastercard.

Song song với ưu đãi hoàn tiền, VPBank MWG Mastercard mang đến các chương trình khuyến khích sử dụng thẻ: khách hàng kích hoạt thẻ và phát sinh giao dịch chi tiêu thành công sẽ nhận được 100.000 điểm thưởng thông qua ứng dụng quà tặng VIP, đồng thời hoàn tiền 400.000 đồng khi đạt mức chi tiêu 2.000.000 đồng trong 30 ngày đầu sử dụng thẻ. Chính sách miễn phí thường niên năm đầu và các năm tiếp theo khi thỏa điều kiện chi tiêu theo thể lệ nhằm tiếp cận, khuyến khích khách hàng trải nghiệm sản phẩm lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ điện tử và tiêu dùng ngày càng phát triển, các sản phẩm công nghệ, thiết bị gia dụng và tiêu dùng thông minh đã trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân. Nắm bắt xu hướng đó, VPBank tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm thẻ tín dụng, khai thác hiệu quả các hệ sinh thái bán lẻ lớn nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Việc hợp tác cùng DMX - doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bán lẻ điện tử và tiêu dùng tại Việt Nam, được xem là bước đi chiến lược trong nỗ lực tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, có khả năng chi tiêu chủ động và sẵn sàng đón nhận các giải pháp thanh toán hiện đại; đồng thời khẳng định vị thế VPBank là ngân hàng dẫn đầu trong cung cấp tài chính tiêu dùng đa kênh.

“Việc bắt tay với DMX giúp VPBank thâm nhập sâu vào hệ sinh thái tiêu dùng thiết yếu và điện tử gia dụng, lĩnh vực có mức chi tiêu lớn và bền vững. VPBank kỳ vọng sản phẩm mới sẽ không chỉ mở rộng tệp khách hàng thẻ tín dụng, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ điện tử và tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh”, đại diện VPBank nhấn mạnh.

Đại diện DMX, ông Trương Hồng Hoàng, Giám đốc phát triển kinh doanh ngành hàng dịch vụ chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn với VPBank thông qua thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard. Chúng tôi tin tưởng rằng với nhiều ưu đãi lớn, khác biệt và đánh trúng nhu cầu mua sắm các sản phẩm điện tử, điện tử tiêu dùng, khách hàng sẽ đón nhận sản phẩm tốt, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm nay”.

Trong thời gian tới, VPBank và DMX dự kiến tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi theo giai đoạn, mở rộng tiện ích và nâng cao trải nghiệm sử dụng cho chủ thẻ VPBank MWG Mastercard. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900.54.54.15 hoặc truy cập website: https://mwgcard.vpbank.com.vn/.