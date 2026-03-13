Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt

Sau giai đoạn biến động mạnh vì yếu tố mùa vụ đầu năm, lãi suất liên ngân hàng đã quay đầu giảm. Ngân hàng Nhà nước đồng thời hút ròng thanh khoản, cho thấy áp lực tiền tệ trong hệ thống đang dần dịu lại.
Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn
Đêm qua 12-3, lãi suất bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng giảm từ 0,20 – 0,50 điểm phần trăm ở các kỳ hạn dưới 1 tháng so với phiên trước đó.
Theo đó, lãi suất qua đêm giảm về 4,20%/năm; kỳ hạn 1 tuần ở mức 5,10%/năm; kỳ hạn 2 tuần 5,50%/năm và kỳ hạn 1 tháng ở mức 7,15%/năm.
Trên kênh nghiệp vụ thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỉ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, cùng 2.000 tỉ đồng kỳ hạn 28 ngày, với lãi suất đồng loạt 4,5%/năm. Toàn bộ 4.000 tỉ đồng đều được các tổ chức tín dụng hấp thụ hết.
Trong khi đó, có 8.672,14 tỉ đồng các khoản cầm cố đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước cũng không phát hành tín phiếu trong phiên này.
Tính chung, cơ quan điều hành đã hút ròng khoảng 4.672 tỉ đồng khỏi hệ thống ngân hàng. Hiện tổng lượng vốn lưu hành trên kênh cầm cố đạt hơn 331.405 tỉ đồng.
Thanh khoản biến động mạnh vì yếu tố mùa vụ
Diễn biến trên diễn ra sau giai đoạn thị trường tiền tệ biến động mạnh trong tháng 2-2026, chủ yếu do yếu tố mùa vụ.
Thời điểm đầu tháng 2, lãi suất qua đêm liên ngân hàng từng bật lên tới 17,25%/năm, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu tiền mặt tăng mạnh trước Tết, cùng lúc các ngân hàng đẩy mạnh cho vay trong tháng 1. Bên cạnh đó, kỳ nộp thuế của doanh nghiệp vào Kho bạc Nhà nước cũng rút một lượng tiền lớn khỏi hệ thống.
Sự kết hợp của các yếu tố này khiến thanh khoản tại một số tổ chức tín dụng tạm thời bị thu hẹp, kéo lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng vọt.
Trước áp lực đó, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng điều tiết. Trong hai tuần đầu tháng 2, cơ quan này bơm ròng hơn 162.000 tỉ đồng qua thị trường mở, đồng thời tái kích hoạt công cụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND với tổng hạn mức 2 tỉ USD trong các phiên ngày 4 và 5-2.
Nhờ vậy, lãi suất qua đêm đã nhanh chóng hạ nhiệt, về khoảng 2,5%/năm vào cuối tháng. Tính chung cả tháng 2, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 83.600 tỉ đồng qua kênh OMO.
Trên thị trường tiền gửi dân cư (thị trường 1), xu hướng tăng lãi suất huy động vẫn nhích lên nhẹ. Đến cuối tháng 2, lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại vào khoảng 5,9%/năm, trong khi một số ngân hàng niêm yết mức cao nhất tới 7,2%/năm.
Mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15%
Dữ liệu từ NHNN cho thấy trong hai tháng đầu năm 2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 1,4% so với cuối năm 2025 và tăng 20,18% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô vốn mới đưa vào nền kinh tế ước khoảng 260.000 tỉ đồng.
Dù tín dụng đã có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn chững lại cuối năm 2025, nhà điều hành vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng. Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% cho cả năm 2026, tương đương khoảng 2,79 triệu tỉ đồng vốn bổ sung cho nền kinh tế.
Đồng thời, cơ quan này yêu cầu các ngân hàng kiểm soát nhịp tăng tín dụng trong quý I không vượt quá khoảng 25% hạn mức cả năm của từng tổ chức. Tăng trưởng tín dụng bất động sản cũng không được vượt quá tốc độ tăng chung của ngân hàng.
Các biện pháp này nhằm hạn chế tình trạng tín dụng tăng nóng vào cuối năm, đồng thời đảm bảo dòng vốn ưu tiên chảy vào sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, một số chuyên gia tài chính dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt 18% - 20% nếu điều kiện kinh tế thuận lợi.
Ngoài ra, các ngân hàng tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém như VCB, HDB, MBB và VPB được kỳ vọng hưởng một số ưu đãi chính sách như hạn mức tín dụng cao hơn, giảm 50% tỉ lệ dự trữ bắt buộc và khả năng nới room ngoại lên 49%.
Nếu chủ trương bỏ hạn mức tín dụng được triển khai trong thời gian tới, đây có thể trở thành cú hích lớn giúp hệ thống ngân hàng giải phóng thêm nguồn lực cho tăng trưởng.
Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB Singapore, nhận định dư địa điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện không lớn trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì quỹ đạo tích cực. Theo đó, nhiều khả năng cơ quan điều hành tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất ổn định trong thời gian tới.
Ngoài ra, UOB vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 ở mức 7,5%, trong đó riêng quý I ước đạt khoảng 7%. Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý một số yếu tố rủi ro có thể tác động đến triển vọng kinh tế, bao gồm hiệu ứng mức nền cao của năm trước, chính sách thuế của Mỹ còn chưa rõ ràng, đặc biệt là đề xuất áp dụng mức thuế toàn cầu 10%, cũng như các căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, vốn có thể ảnh hưởng đến giá dầu và chuỗi logistics toàn cầu.