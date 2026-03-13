Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt 13/03/2026 14:44

​(PLO)- Lãi suất liên ngân hàng bất ngờ hạ nhiệt sau giai đoạn biến động mạnh đầu năm. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng thanh khoản, cho thấy áp lực tiền tệ trong hệ thống đang dần lắng dịu.

Sau giai đoạn biến động mạnh vì yếu tố mùa vụ đầu năm, lãi suất liên ngân hàng đã quay đầu giảm. Ngân hàng Nhà nước đồng thời hút ròng thanh khoản, cho thấy áp lực tiền tệ trong hệ thống đang dần dịu lại.

Lãi suất liên ngân hàng giảm ở các kỳ hạn

Đêm qua 12-3, lãi suất bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng giảm từ 0,20 – 0,50 điểm phần trăm ở các kỳ hạn dưới 1 tháng so với phiên trước đó.

Theo đó, lãi suất qua đêm giảm về 4,20%/năm; kỳ hạn 1 tuần ở mức 5,10%/năm; kỳ hạn 2 tuần 5,50%/năm và kỳ hạn 1 tháng ở mức 7,15%/năm.

Trên kênh nghiệp vụ thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỉ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày và 56 ngày, cùng 2.000 tỉ đồng kỳ hạn 28 ngày, với lãi suất đồng loạt 4,5%/năm. Toàn bộ 4.000 tỉ đồng đều được các tổ chức tín dụng hấp thụ hết.

Trong khi đó, có 8.672,14 tỉ đồng các khoản cầm cố đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước cũng không phát hành tín phiếu trong phiên này.

Tính chung, cơ quan điều hành đã hút ròng khoảng 4.672 tỉ đồng khỏi hệ thống ngân hàng. Hiện tổng lượng vốn lưu hành trên kênh cầm cố đạt hơn 331.405 tỉ đồng.

Hệ thống ngân hàng đã đưa khoảng 260.000 tỉ đồng vốn tín dụng mới vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm. Ảnh: T.L

Thanh khoản biến động mạnh vì yếu tố mùa vụ

Diễn biến trên diễn ra sau giai đoạn thị trường tiền tệ biến động mạnh trong tháng 2-2026, chủ yếu do yếu tố mùa vụ.

Thời điểm đầu tháng 2, lãi suất qua đêm liên ngân hàng từng bật lên tới 17,25%/năm, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu tiền mặt tăng mạnh trước Tết, cùng lúc các ngân hàng đẩy mạnh cho vay trong tháng 1. Bên cạnh đó, kỳ nộp thuế của doanh nghiệp vào Kho bạc Nhà nước cũng rút một lượng tiền lớn khỏi hệ thống.

Sự kết hợp của các yếu tố này khiến thanh khoản tại một số tổ chức tín dụng tạm thời bị thu hẹp, kéo lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng vọt.

Trước áp lực đó, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng điều tiết. Trong hai tuần đầu tháng 2, cơ quan này bơm ròng hơn 162.000 tỉ đồng qua thị trường mở, đồng thời tái kích hoạt công cụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND với tổng hạn mức 2 tỉ USD trong các phiên ngày 4 và 5-2.

Nhờ vậy, lãi suất qua đêm đã nhanh chóng hạ nhiệt, về khoảng 2,5%/năm vào cuối tháng. Tính chung cả tháng 2, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 83.600 tỉ đồng qua kênh OMO.

Trên thị trường tiền gửi dân cư (thị trường 1), xu hướng tăng lãi suất huy động vẫn nhích lên nhẹ. Đến cuối tháng 2, lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại vào khoảng 5,9%/năm, trong khi một số ngân hàng niêm yết mức cao nhất tới 7,2%/năm.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15%

Dữ liệu từ NHNN cho thấy trong hai tháng đầu năm 2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 1,4% so với cuối năm 2025 và tăng 20,18% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô vốn mới đưa vào nền kinh tế ước khoảng 260.000 tỉ đồng.

Dù tín dụng đã có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn chững lại cuối năm 2025, nhà điều hành vẫn duy trì cách tiếp cận thận trọng. Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% cho cả năm 2026, tương đương khoảng 2,79 triệu tỉ đồng vốn bổ sung cho nền kinh tế.

Đồng thời, cơ quan này yêu cầu các ngân hàng kiểm soát nhịp tăng tín dụng trong quý I không vượt quá khoảng 25% hạn mức cả năm của từng tổ chức. Tăng trưởng tín dụng bất động sản cũng không được vượt quá tốc độ tăng chung của ngân hàng.

Các biện pháp này nhằm hạn chế tình trạng tín dụng tăng nóng vào cuối năm, đồng thời đảm bảo dòng vốn ưu tiên chảy vào sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, một số chuyên gia tài chính dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt 18% - 20% nếu điều kiện kinh tế thuận lợi.

Ngoài ra, các ngân hàng tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém như VCB, HDB, MBB và VPB được kỳ vọng hưởng một số ưu đãi chính sách như hạn mức tín dụng cao hơn, giảm 50% tỉ lệ dự trữ bắt buộc và khả năng nới room ngoại lên 49%.

Nếu chủ trương bỏ hạn mức tín dụng được triển khai trong thời gian tới, đây có thể trở thành cú hích lớn giúp hệ thống ngân hàng giải phóng thêm nguồn lực cho tăng trưởng.