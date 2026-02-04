Công an 6 tỉnh phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây tín dụng đen lãi cao 04/02/2026 17:31

Ngày 4-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 người để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Những người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh, Nguyễn Nhật Thành, Lê Bá Trường, Đào Văn Huấn, Lê Minh Toàn, Đào Xuân Đại, Trần Quốc Phong, Đỗ Minh Hoành, Vũ Khắc Đằng, Nguyễn Mạnh Quý và Nguyễn Thanh Tùng.

Các nghi can bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CÔNG AN

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều trang mạng xã hội đăng bài viết “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận những cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang có nhu cầu vay tiền gấp nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng.

Qua điều tra, nhóm này cho người vay cấp bách cần vay vốn với số tiền lớn từ 500 triệu đồng đến 2 tỉ đồng, tùy vào khả năng và nhu cầu của người vay. Thời gian vay từ 5 ngày đến 14 ngày với lãi suất cao từ 800% - 1095%/năm.

Bước đầu công an xác định nhóm này đã cho nhiều người vay, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Ngày 27-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ và Công an các tỉnh Gia Lai, tỉnh Ninh Bình và Cảnh sát cơ động thành lập 6 tổ công tác huy động hàng trăm cảnh sát đồng loạt bắt giữ 11 người, thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 3 ô tô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan.