Công an thông tin vụ đánh tài xế đỗ ô tô trước cửa nhà ngày Tết 25/02/2026 16:07

(PLO)- Công an phường Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã truy tìm được người đánh tài xế đỗ ô tô trước cửa nhà, đồng thời ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Ngày 25-2, Công an phường Mộc Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, đã xác minh làm rõ vụ việc hành hung người do đỗ xe ô tô khách trước cửa nhà tại bản Tà Số, phường Mộc Châu.

Hành vi đánh tài xế của Nguyễn Anh Hào được camera trên xe ghi lại.

Trước đó, vào chiều mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (tức ngày 19-2), Công an phường Mộc Châu nhận được tin báo từ số điện thoại của anh P.V.K với nội dung: Xe ô tô khách do anh K điều khiển đỗ ở ven Quốc lộ 6, khu vực đường lên bản Tà Số, phường Mộc Châu thì có người ra yêu cầu di chuyển với lý do không được đỗ xe trước cửa nhà họ. Anh K chưa kịp điều khiển phương tiện rời đi thì bị một người là nam giới lên xe hành hung.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mộc Châu khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Qua đó xác định người có hành vi đánh anh K là Nguyễn Anh Hào (sinh năm 1991, trú bản Hin Phá, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Nguyễn Anh Hào bị tạm giữ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Hào đã rời khỏi địa phương. Công an phường Mộc Châu đã tổ chức lực lượng truy tìm và ngày 25-2 đã đưa Hào về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích đối với anh K là do xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe trước cửa nhà.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện Hào sử dụng trái phép chất ma túy và ra quyết định giữ người khẩn cấp.

Theo Công an phường Mộc Châu, ngoài hành vi vi sử dụng trái phép chất ma túy, Hào cũng đang bị điều tra hành vi cố ý gây thương tích.