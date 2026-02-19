Dùng 2 ô tô chắn ngõ, khóa đầu, khóa đuôi xe của người đi chúc Tết 19/02/2026 12:57

(PLO)- Người đàn ông đỗ ô tô chắn ngõ, khóa đầu, khóa đuôi xe của người đi chúc Tết khiến xe của người này bị kẹt lại trong ngõ hàng tiếng đồng hồ.

Ngày 19-2, mạng xã hội lan truyền clip và bài viết phản ánh một gia đình đi chúc Tết bị chặn xe giữa ngõ tại Hà Tĩnh.

Xe hơi màu đen bị phía trước ô tô chắn ngõ không thể di chuyển tiếp.

Được biết, vụ việc xảy ra vào trưa mùng 2 Tết Nguyên đán (18-2) tại một ngõ trên đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh). Ô tô con biển số 38A-577.xx bị hai xe chặn trước, sau không thể di chuyển nhiều giờ đồng hồ.

Theo chủ xe là anh P.A.T. (29 tuổi), anh cùng người thân đến chúc Tết họ hàng. Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh thấy một ô tô Toyota màu trắng, biển số 38A-612.xx đỗ chiếm quá nửa mặt đường khiến xe không thể di chuyển tiếp.

Chủ xe trắng đã điều thêm một xe khác đến "khóa đuôi" xe của anh T .

Anh T. tìm cách liên hệ chủ xe nhưng không được nên bấm còi báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện, nhận là chủ phương tiện. Khi được đề nghị di chuyển xe vào sát lề để các phương tiện khác lưu thông, người này cho rằng khu vực được phép đỗ xe và không đồng ý di chuyển.

Theo phản ánh, sau đó người đàn ông còn điều khiển thêm một xe Ford ra dừng ngay phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T. bị “kẹp” hai đầu. Người này khóa cửa rời đi, buộc anh T. phải trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã có mặt ghi nhận, xử lý. Nội dung video lan truyền cho thấy lực lượng chức năng đã tuyên truyền, yêu cầu di chuyển phương tiện nhưng chủ xe không hợp tác còn nói: "Em cứ phạt 100 triệu cũng được…”

Đến khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng yêu cầu di dời xe chắn phía trước để anh T. đưa phương tiện ra khỏi ngõ. Theo anh T., xe của anh bị mắc kẹt hơn 3 giờ đồng hồ.

Phải đến khi công an có mặt, giải quyết vụ việc thì chủ xe màu trắng mới chịu di dời xe đi.

Đại diện phường Trần Phú xác nhận có xảy ra sự việc người đàn ông cư trú trên địa bàn đỗ xe cản trở giao thông như video phản ánh; hiện Công an phường đang tiếp tục xử lý theo quy định.